Polizeichef: Sicherheit hängt nicht vom Schild ab

Einsätze werden von der Landesleitzentrale erfasst

Dass die Anzahl von Kleinst-Dienststellen ein Gradmesser für die öffentliche Sicherheit sind, bestreitet der Polizeichef – auch wenn er zugeben muss, dass die öffentliche Wahrnehmung in den Gemeinden genau in diese Richtung geht. „Die Sicherheit hängt aber nicht von einem Polizeischild auf einem Gebäude ab. Drei Polizeiinspektionen auf 15 Kilometern sind zwei zu viel. Zumal seit 2019 die Einsatzstreifen in ganz Tirol von einer Landesleitzentrale aus disponiert werden. Der Standort jeder Streife ist virtuell erfasst. So ist es möglich, dass die dem Einsatzort nächste Streife in den Einsatz geschickt wird. Die Interventionszeiten werden dadurch optimiert. Einsätze werden längst nicht mehr von einer Dienststelle aus begonnen.“