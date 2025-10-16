Vorteilswelt
ePaper
Community
Gewinnspiele
Krone mobile
Immosuche
Jobsuche
Bazar

Posten-Fusion in Tirol

Polizeichef: Sicherheit hängt nicht vom Schild ab

Tirol
16.10.2025 07:00
Landespolizeidirektor Helmut Tomac im Gespräch mit der „Krone“
Landespolizeidirektor Helmut Tomac im Gespräch mit der „Krone“(Bild: Christian Viehweider)

Landespolizeichef Helmut Tomac verteidigt die geplante Zusammenlegung von Dienststellen: „Sicherheit bedeutet nicht ein Polizeischild auf einem Haus!“ Mit Abschluss der geplanten Maßnahmen werde Tirol über eine der effektivsten Dienststellenstrukturen in Österreich verfügen.

0 Kommentare

„Stillstand ist Rückschritt! Das gilt auch für die Entwicklung von zukunftsorientierten Polizeistrukturen“, nimmt jetzt Landespolizeidirektor Helmut Tomac zu den von der „Krone“ aufgedeckten Fusionsplänen von Polizeidienststellen in Tirol Stellung.

Personal effizient einsetzen
Stellen sollen dadurch, wie berichtet, keine eingespart werden, im Gegenteil: „Das Innenministerium hat seit dem Jahr 2015 massiv in die Sicherheit Tirols investiert. So wurden nicht nur die Pensionsabgänge ersetzt, sondern zusätzlich 550 Polizistinnen und Polizisten aufgenommen“, betont Tomac: „Es liegt in der Verantwortung der Landespolizeidirektion Tirol, diese Ressourcen möglichst effektiv zum Einsatz zu bringen und damit höchstmögliche Sicherheit für die Tiroler Bevölkerung herzustellen.“

Einsätze werden von der Landesleitzentrale erfasst
Dass die Anzahl von Kleinst-Dienststellen ein Gradmesser für die öffentliche Sicherheit sind, bestreitet der Polizeichef – auch wenn er zugeben muss, dass die öffentliche Wahrnehmung in den Gemeinden genau in diese Richtung geht. „Die Sicherheit hängt aber nicht von einem Polizeischild auf einem Gebäude ab. Drei Polizeiinspektionen auf 15 Kilometern sind zwei zu viel. Zumal seit 2019 die Einsatzstreifen in ganz Tirol von einer Landesleitzentrale aus disponiert werden. Der Standort jeder Streife ist virtuell erfasst. So ist es möglich, dass die dem Einsatzort nächste Streife in den Einsatz geschickt wird. Die Interventionszeiten werden dadurch optimiert. Einsätze werden längst nicht mehr von einer Dienststelle aus begonnen.“

Zitat Icon

Einsätze werden längst nicht mehr von einer Dienststelle aus begonnen und unter drei Prozent der Kontaktaufnahmen erfolgen durch Aufsuchen einer Polizeiinspektion.

Tirols Landespolizeidirektor Helmut Tomac

Brixental hat drei Posten auf 15 Kilometer verteilt
Aktuell werde die Einrichtung eines Einsatzzentrums Brixental vorbereitet. Auf einer Länge von rund 15 Kilometern sind aktuell 31 Polizistinnen und Polizisten auf Dienststellen in Hopfgarten, Westendorf und Kirchberg im Einsatz. „Mit einer Belegung von neun, zehn und zwölf Mitarbeitern ist jede dieser Dienststellen auf die Unterstützung der anderen angewiesen“, sagt Tomac.

Es entspreche nicht den Tatsachen, dass es bereits eine Standortentscheidung gibt. Vielmehr hänge diese vom Ergebnis der Interessentensuche ab. Mit einer Umsetzung sei im Laufe der nächsten zwei Jahre zu rechnen. Betreffend PI Erpfendorf und Kössen gebe es keine konkreten Planungen. „In Hinblick auf die höhere Priorität betreffend Lermoos werden diesbezügliche Maßnahmen zeitlich hintangestellt.“

Lesen Sie auch:
Für viele Tirolerinnen und Tiroler ist es eine Hiobsbotschaft: Die Polizeiposten im Brixental ...
„Krone“ kennt Pläne
Geheimes Schreiben um Postenschließungen regt auf
04.10.2025
Weitere Fusionierungen
Pläne um Postenschließungen: „Reines Gewurschtel“
14.10.2025

Verkehrsmanagement für Fernpass-Paket
In Anlehnung an die erfolgreiche Installierung einer Einheit für Verkehrsmanagement im Wipptal ist in Zusammenhang mit der Infrastruktur des Lermooser-Tunnels an die Einrichtung einer ebensolchen Einheit im Außerfern gedacht. Im Endausbau soll es eine Fusionierung der PI Lermoos und Bichlbach samt Einrichtung einer Einheit für Verkehrsmanagement geben. Das Personal der beiden Dienststellen wird dabei um sechs Arbeitsplätze aufgestockt. Diese zusätzlichen Arbeitsplätze werden aber nicht von anderen Dienststellen im Bezirk finanziert, sondern dem Bezirk zusätzlich zur Verfügung gestellt.

Und „last but not least“ gelte es mittelfristig die Polizeistruktur Grän und Elbigenalp zu optimieren. Zeitpunkt und Standort seien aber gegenwärtig noch nicht entschieden, betont Tomac.

Porträt von Philipp Neuner
Philipp Neuner
Loading...
00:00 / 00:00
Abspielen
Schließen
Aufklappen
kein Artikelbild
Loading...
Vorige 10 Sekunden
Zum Vorigen Wechseln
Abspielen
Zum Nächsten Wechseln
Nächste 10 Sekunden
00:00
00:00
1.0x Geschwindigkeit
Loading
Kommentare

Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

Tirol

krone.tv

Alltag eines Landwirts
Vom Feld bis zum Laib: So wächst unser Brot
Für Über-60-Jährige
Impfungen gegen Gürtelrose ab November gratis
Donald Trump hatte sich zuletzt immer wieder selbst als würdigen Nobelpreisträger ins Spiel ...
Frau erhielt ihn
Friedensnobelpreis: Trump geht trotz Gaza leer aus
Österreichs Flughäfen und Flugplätze bekommen ein neues IT-System, das Reisende aus Drittstaaten ...
Drittstaaten-Reisende
Flughafen Wien bekommt neues IT-System
Jubelnde Palästinenser im Gazastreifen
Gaza-Einigung
„Es bleibt zu hoffen …“: So reagiert Österreich
Newsletter
Top-3

Gelesen

Wien
Erste Familie mit 12 Kindern bezieht Sozialhilfe
351.084 mal gelesen
Immer mehr Großfamilien in der Mindestsicherung
Burgenland
Parken beim Supermarkt kostet Kunden 94 Euro
226.108 mal gelesen
Lieber genau schauen: Das Parken auf Supermarkt-Parkplätzen kann mitunter ganz schön teuer ...
Tirol
Einmal Schuld- und einmal Freispruch für Benko
152.107 mal gelesen
Rekord-Pleitier Rene Benko fasst in Innsbruck 24 Monate Haft aus.
Newsletter
ALLE NEWSLETTER
Kostenlose Spiele
Spiel: Solitär
Solitär
Spiel: Kreuzworträtsel
Kreuzworträtsel
Spiel: Mahjong
Mahjong
Spiel: Bubbles Shooter
Bubbles Shooter
Spiel: Exchange
Exchange
Spiel: Sudoku
Sudoku
Spiel: Snake
Snake
Vorteilswelt

Magazine der Kronen Zeitung

Alle Magazine
Abo-Service
Vorteilswelt
ePaper
Gewinnspiele
Community
Immosuche
Jobsuche
Bazar
  • Wien
  • Niederösterreich
  • Burgenland
  • Oberösterreich
  • Kärnten
  • Steiermark
  • Salzburg
  • Tirol
  • Vorarlberg
Kontakt
Karriere
Werbung
AGB / ANB
Datenschutz & Cookies
Offenlegung
Impressum
© Krone Multimedia GmbH & Co KG 2025 Muthgasse 2, 1190 Wien
Folgen Sie uns auf