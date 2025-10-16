Shopping und nebenbei ein bisschen Leben retten

Seit Kurzem kann man in der Westfield Shopping City Süd nicht nur shoppen, sondern – so nebenbei – auch gleich etwas Gutes tun und Blut spenden. Dazu eröffnete Österreichs erster Pop-up-Blutspende-Store gegenüber dem IKEA-Eingang. Im bunten, modernen Design – die Möbel dazu wurden von IKEA zur Verfügung gestellt – und Selfiespot, Süßigkeiten, Salzstangerln und Cola versucht man vor allem junge Leute, aber auch Erstspender anzulocken. Als weiterer Dank wartet ein 6-Euro-Gutschein, der danach sofort im IKEA-Cafè eingelöst werden kann.