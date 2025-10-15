Sohn stach auf Vater ein: „Stimme befahl es mir!“

„Wie geht es Ihnen heute?“, will Richter Gernot Kugi von dem jungen Mann auf der Anklagebank zunächst wissen. Denn der 33-Jährige wird zwar in Handschellen in den Schwurgerichtssaal des Klagenfurter Landesgerichts geführt – aber er ist kein Angeklagter, sondern ein Betroffener. Denn Peter (Name geändert) leidet seit seiner Jugend an paranoider Schizophrenie, einer Geisteskrankheit, die zu Realitätsverlust und Wahnvorstellungen führt. Und Patienten gefährlich machen können.

Einweisung für Mordversuch gefordert

Peter etwa hat in einem psychotischen Schub auf seinen Vater eingestochen. Zweimal. „Mit starrem Blick und ohne Worte“, schildert Staatsanwältin Sarah Ofner. „Der Fall zeigt auf tragische Weise, welche Folgen psychische Erkrankungen haben können.“ Peters Vater überlebte, weil die Mutter Erste Hilfe leistete und die Polizei schnell vor Ort war.