Wegen „Kabinensturm“

„Absolute Schande!“ England-Legende teilt aus

Fußball International
15.10.2025 17:41
Jude Bellingham
Jude Bellingham(Bild: AP/Manu Fernandez)

Er ist in England eine echte Legende und teilt nun gegen einen Spielervater ordentlich aus: Sir Geoff Hurst, der Torschütze des legendären Wembley-Tors gegen Deutschland und Weltmeister von 1966.

Bei einer Veranstaltung in Bristol lederte die 83-jährige Fußballikone gegen den Papa der beiden englischen Stars Jude und Jobe Bellingham. „Er hat sich beschwert, als sein John (Jobe, Anm.) in deinem Spiel ausgewechselt wurde – und das ist ein absoluter Witz“, ärgerte sich Hurst. Das sei „eine absolute Schande“.

Sir Geoff Hurst
Sir Geoff Hurst(Bild: AFP/APA/POOL/CARL RECINE)

Mark Bellingham war zu Saisonbeginn nach Borussia Dortmunds Auswärtsmatch auf St. Pauli (3:3) Medienberichten zufolge in Richtung Kabinen gestürmt und hatte sich offenbar lautstark bei Sportchef Sebastian Kehl über die frühe Auswechslung seines Sohnes Jobe beschwert.

Jobe Bellingham
Jobe Bellingham(Bild: EPA/CHRISTOPHER NEUNDORF)

Die Dortmunder spielten die Szene im Anschluss herunter, doch Kehl hatte danach auch klipp und klar gesagt, dass es so etwas „nicht noch einmal geben“ werde.

Papa Bellingham mit Ehefrau und Jude
Papa Bellingham mit Ehefrau und Jude(Bild: AFP/JUSTIN TALLIS)

Während Jude Bellingham jetzt bei Real Madrid und auch zuvor bei der Borussia eine tragende Rolle spielt bzw. spielte, kommt Jobe bei den Dortmundern noch nicht wirklich zum Zug, spielte insgesamt erst 300 Minuten.

