„Absolute Schande!“ England-Legende teilt aus

Bei einer Veranstaltung in Bristol lederte die 83-jährige Fußballikone gegen den Papa der beiden englischen Stars Jude und Jobe Bellingham. „Er hat sich beschwert, als sein John (Jobe, Anm.) in deinem Spiel ausgewechselt wurde – und das ist ein absoluter Witz“, ärgerte sich Hurst. Das sei „eine absolute Schande“.