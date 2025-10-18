Die kleine Botin liebt Kürbisse in allen Formen

Kaum ein Gemüse steht so sehr für den Herbst wie der Kürbis. Derzeit liegen sie reihenweise auf den Feldern, bereit zur Ernte. Warmes Orange, dunkles Grün oder zartes Weiß, rundliche Formen und ein süßlich-nussiger Duft sind typisch. Er stammt aus Mittel- und Südamerika, wo er schon vor über 8000 Jahren angebaut wurde. Seefahrer brachten ihn nach Europa und so fand der Kürbis seinen Platz in Gärten und Küchen. Heute gibt es rund 800 Sorten, vom Zierkürbis über den beliebten Hokkaido (der, den man nicht schälen muss) bis zu den großen Kürbissen zum Schnitzen für Halloween.