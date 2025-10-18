Die kleine Botin liebt Kürbisse in allen Formen

Warum ich Kürbisse so gern mag und welches mein liebstes Herbst-Rezept mit Kürbis ist. „Die kleine Botin“ aka Daniela Gaigg schreibt als Kolumnistin über Themen rund um das Leben mit der Familie. Das sind Nachhaltigkeit im Alltag, Selbstfürsorge und Gedankenanstöße für Eltern.
Kaum ein Gemüse steht so sehr für den Herbst wie der Kürbis. Derzeit liegen sie reihenweise auf den Feldern, bereit zur Ernte. Warmes Orange, dunkles Grün oder zartes Weiß, rundliche Formen und ein süßlich-nussiger Duft sind typisch. Er stammt aus Mittel- und Südamerika, wo er schon vor über 8000 Jahren angebaut wurde. Seefahrer brachten ihn nach Europa und so fand der Kürbis seinen Platz in Gärten und Küchen. Heute gibt es rund 800 Sorten, vom Zierkürbis über den beliebten Hokkaido (der, den man nicht schälen muss) bis zu den großen Kürbissen zum Schnitzen für Halloween.
Neben der Optik unterscheiden sie sich auch im Geschmack. Toll ist auch der ernährungsphysiologische Aspekt: Kürbis hat relativ niedrigen Energiewert und enthält wertvolle Carotine und Vitamin C. Mein liebstes Kürbis-Rezept hat es sogar auf den Titel meines dritten Buches geschafft – Kürbisweckerl.
Zutaten für 10 Weckerl: 200 g Hokkaido-Kürbis, 1 Würfel Germ, 150 ml Milch, 1 EL Zucker, 1 Prise Salz, 350 g glattes Mehl, 150 g Maismehl, 2 TL Kurkuma-Pulver und Bindfaden. Kürbis waschen, klein schneiden, weich dünsten und nach dem Abkühlen fein pürieren. Germ, Milch und Zucker auflösen, die Mehle, Kurkuma, Kürbis-Pürree und Salz vermischen. Teig gehen lassen. Weckerl rund formen und mit dem Faden mehrfach umwickeln, damit die typische Form beim Backen entsteht. Ca. 20 bis 25 Minuten bei 180 Grad backen und genießen!
