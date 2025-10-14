Kernöl-Championat: 30 Hauben für unser Grünes Gold

Wer eine Auszeichnung einheimsen konnte

Wir gratulieren herzlich den strahlenden Gewinnern: Familie Raidl aus Ottendorf an der Rittschein holte souverän den ersten Stockerlplatz, gefolgt von Andrea Wechtitsch aus Gündorf in St. Johann im Saggautal und Norbert Brauchart (St. Peter im Sulmtal).

Wie beachtlich: Jeder der Gewinner hat das Championat quasi im Sturm erobert, alle drei Produzenten stehen zum ersten Mal auf dem Stockerl.