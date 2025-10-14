Graz: Schwarzer Neustart mit ersten Wahlkampftönen

Beim Thema Sicherheit hakte Unger ein. Diese spiele auch in ihren Ressorts eine Rolle – etwa bei der Verteidigung der künstlerischen Freiheit und der Sicherheit in der digitalen Welt. Die im Raum stehenden Einschnitte bei den Mitteln für Jugend und Familie über fast eine Million Euro seien „ein No-Go“, auch die Stadtbibliotheken dürften nicht kaputtgespart werden. In Zeiten knapper Budgets gehe es auch schlichtweg darum, dass der Optimismus nicht auf der Strecke bleibt.