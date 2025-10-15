Vorteilswelt
„Es ist offiziell“

Mercedes bestätigt Fahrer-Duo für Saison 2026

Formel 1
15.10.2025 15:39
Auch 2026 werden George Russell (vorne) und Andrea Kimi Antonelli (hinten) für Mercedes an den ...
Auch 2026 werden George Russell (vorne) und Andrea Kimi Antonelli (hinten) für Mercedes an den Start gehen.(Bild: AFP/APA/POOL/SHAWN THEW)

Das Mercedes-AMG Petronas Formel 1 Team hat sein Fahrer-Duo für die Saison 2026 bekannt gegeben. Auch im nächsten Jahr werden George Russell und Andrea Kimi Antonelli für die Silberpfeile an den Start gehen.

„Es ist offiziell! Wir freuen uns, bestätigen zu können, dass George Russell und Kimi Antonelli bis 2026 unsere beiden Fahrer bleiben werden“, gab der Rennstall am Mittwoch bekannt.

Während Russell aktuell seine vierte Saison für Mercedes fährt, ist es für Rookie Antonelli die erste. Sowohl der Brite als auch der junge Italiener schlagen sich gut, mit den Rängen vier und sieben in der Fahrer-Wertung kämpfen die beiden Fahrer hinter McLaren mit Red Bull Racing und Ferrari Woche für Woche um den Titel „Best of the Rest“.

Kampf um Rang zwei
Das große Ziel bleibt es vorerst, Rang zwei in der Konstrukteurswertung zu verteidigen. 27 Punkte beträgt der Vorsprung auf die drittplatzierte Scuderia Ferrrari aktuell.

