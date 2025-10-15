Mercedes bestätigt Fahrer-Duo für Saison 2026

Das Mercedes-AMG Petronas Formel 1 Team hat sein Fahrer-Duo für die Saison 2026 bekannt gegeben. Auch im nächsten Jahr werden George Russell und Andrea Kimi Antonelli für die Silberpfeile an den Start gehen.
„Es ist offiziell! Wir freuen uns, bestätigen zu können, dass George Russell und Kimi Antonelli bis 2026 unsere beiden Fahrer bleiben werden“, gab der Rennstall am Mittwoch bekannt.
Während Russell aktuell seine vierte Saison für Mercedes fährt, ist es für Rookie Antonelli die erste. Sowohl der Brite als auch der junge Italiener schlagen sich gut, mit den Rängen vier und sieben in der Fahrer-Wertung kämpfen die beiden Fahrer hinter McLaren mit Red Bull Racing und Ferrari Woche für Woche um den Titel „Best of the Rest“.
Kampf um Rang zwei
Das große Ziel bleibt es vorerst, Rang zwei in der Konstrukteurswertung zu verteidigen. 27 Punkte beträgt der Vorsprung auf die drittplatzierte Scuderia Ferrrari aktuell.
Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.
User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.