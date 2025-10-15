Mercedes bestätigt Fahrer-Duo für Saison 2026

Während Russell aktuell seine vierte Saison für Mercedes fährt, ist es für Rookie Antonelli die erste. Sowohl der Brite als auch der junge Italiener schlagen sich gut, mit den Rängen vier und sieben in der Fahrer-Wertung kämpfen die beiden Fahrer hinter McLaren mit Red Bull Racing und Ferrari Woche für Woche um den Titel „Best of the Rest“.