Vorteilswelt
ePaper
Community
Gewinnspiele
Krone mobile
Immosuche
Jobsuche
Bazar

Kritik vom Werberat

Aufregung um neues Waffengeschäft in Klagenfurt

Kärnten
14.10.2025 10:00
Matthias Hainich eröffnete in der Bahnhofstraße ein Waffengeschäft.
Matthias Hainich eröffnete in der Bahnhofstraße ein Waffengeschäft.(Bild: Tragner Christian)

Mit der Eröffnung der Koralmbahn sollte die Klagenfurter Bahnhofstraße das Aushängeschild für die Landeshauptstadt werden. Doch das neue Waffengeschäft Oberland Arms sorgt für Wirbel in der Stadtpolitik. Zumal auch der österreichische Werberat Kritik an einem Sujet in der Auslage übte. Betreiber Matthias Hainich versucht zu beruhigen.

0 Kommentare

Für Hainich ist die Aufregung völlig unverständlich: „Ich habe dem Werberat auch geantwortet. Auf dem Bild bin ich selbst zu sehen. Ich habe nichts zu verstecken.“ Auch die zur Schau gestellten automatischen Waffen seien für den Unternehmer aus Bayern kein Problem. In das Geschäft käme man nur mit einer gültigen Waffenbesitzkarte. „Arbeitet man in der Waffenbranche im Graubereich, dann ist man nicht lange im Geschäft. Ich bin schon seit 28 Jahren dabei“, versucht Hainich seine Kritiker zu besänftigen.

Legale Waffen „sind nicht das Problem“
„Die legalen Waffen sind nicht das Problem, das bestätigen dir alle. Attentate werden meist mit illegalen Waffen verübt“, sagt Hainich, der Hochleistungsgewehre, Jagd- und Sportwaffen, Pistolen, Revolver, aber auch Messer und Zubehör wie Schalldämpfer, Brillen und Bekleidung verkauft. Auch getunte Glock-Pistolen. „Sie werden von uns überarbeitet.“ Da spricht der Bayer von der Büchsenmacherliebe. „Ich habe Glock ein Angebot gemacht. Auch Glock wird einmal Gewehre rausbringen.“

Im Waffengeschäft wird auch das Zubehör verkauft.
Im Waffengeschäft wird auch das Zubehör verkauft.(Bild: Tragner Christian)
Skelettköpfe mit Schals und Helmen
Skelettköpfe mit Schals und Helmen(Bild: Tragner Christian)
Die Gewehre kosten zwischen 1800 und 4000 Euro.
Die Gewehre kosten zwischen 1800 und 4000 Euro.(Bild: Tragner Christian)

Hainich stellt die Waffen selbst in Huglfing in Bayern her. „Wir haben den neuen Flagship-Store nur in Klagenfurt, wickeln von hier aus unser Österreich-Geschäft ab.“ Die günstigen Gewehre kosten bei ihm 1899 Euro, die Premium-Waffen 2500 Euro. Das teuerste Gewehr macht rund 4000 Euro aus. Der YouTube-Kanal des Geschäfts spricht mit einer Million Usern viele an.

Experten schätzen, dass in Österreich 2,5 Millionen Waffen im Umlauf sind. Die Waffengesetze wurden nach dem Messerattentat in Villach und dem Amoklauf in Graz verschärft. Oberland Arms hatte den neuen Store schon zuvor eröffnet. 

Auch Messershop zieht ein
135 Jahre lang war dort ein Juweliergeschäft anzufinden. Neben Oberland Arms zieht übrigens ein Messergeschäft ein. Steirer haben den Laden gemietet. 

Porträt von Christian Tragner
Christian Tragner
Loading...
00:00 / 00:00
Abspielen
Schließen
Aufklappen
kein Artikelbild
Loading...
Vorige 10 Sekunden
Zum Vorigen Wechseln
Abspielen
Zum Nächsten Wechseln
Nächste 10 Sekunden
00:00
00:00
1.0x Geschwindigkeit
Loading
Kommentare
Eingeloggt als 
Nicht der richtige User? Logout

Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

Kärnten

krone.tv

Für Über-60-Jährige
Impfungen gegen Gürtelrose ab November gratis
Donald Trump hatte sich zuletzt immer wieder selbst als würdigen Nobelpreisträger ins Spiel ...
Frau erhielt ihn
Friedensnobelpreis: Trump geht trotz Gaza leer aus
Österreichs Flughäfen und Flugplätze bekommen ein neues IT-System, das Reisende aus Drittstaaten ...
Drittstaaten-Reisende
Flughafen Wien bekommt neues IT-System
Jubelnde Palästinenser im Gazastreifen
Gaza-Einigung
„Es bleibt zu hoffen …“: So reagiert Österreich
Erfährt hier US-Präsident Donald Trump von Außenminister Marco Rubio die wichtigste Nachricht ...
„Wir sind sehr nahe“
Hier informiert Minister Trump über Gaza-Einigung
Newsletter
Top-3

Gelesen

Kommentiert
Wien
Erste Familie mit 12 Kindern bezieht Sozialhilfe
320.301 mal gelesen
Immer mehr Großfamilien in der Mindestsicherung
Ausland
Braut erwischt Bräutigam mit anderer Frau im Bett
161.791 mal gelesen
Der Bräutigam lag mit einer nahen Verwandten der Braut im Hotelbett. (Symbolbild)
Oberösterreich
Cobra schoss Verdächtigem den linken Unterarm weg
130.226 mal gelesen
Krone Plus Logo
Der Tatort, ein Sacherl in der Ortschaft Eibenstein in Rainbach im Mühlkreis.
Wien
Erste Familie mit 12 Kindern bezieht Sozialhilfe
3281 mal kommentiert
Immer mehr Großfamilien in der Mindestsicherung
Außenpolitik
Alle Geiseln frei – doch diesen Preis zahlt Israel
1275 mal kommentiert
Bilder zeigen die Busse voller Gefangenen, die nach Ramallah gebracht werden.
Persönlich
„Mein Rücktritt verhinderte Kickl als Kanzler“
916 mal kommentiert
Nach 265 Tagen meldet sich der Ex-Kanzler mit einem Buch zurück.
Mehr Kärnten
Rochade in Rot
Hotelier und Investor ist Chef der SPÖ-Wirtschaft
Kritik vom Werberat
Aufregung um neues Waffengeschäft in Klagenfurt
Serie „Hofleb‘n“
Mit der Leidenschaft zum Käse und Mut investiert
Auch mehrere Schüsse
20-Jähriger niedergestochen – Täter auf der Flucht
Mehrere Langfinger
Eishallen-Diebstähle: Polizei fasst Verdächtigen
Newsletter
ALLE NEWSLETTER
Kostenlose Spiele
Spiel: Solitär
Solitär
Spiel: Kreuzworträtsel
Kreuzworträtsel
Spiel: Mahjong
Mahjong
Spiel: Bubbles Shooter
Bubbles Shooter
Spiel: Exchange
Exchange
Spiel: Sudoku
Sudoku
Spiel: Snake
Snake
Vorteilswelt

Magazine der Kronen Zeitung

Alle Magazine
Abo-Service
Vorteilswelt
ePaper
Gewinnspiele
Community
Immosuche
Jobsuche
Bazar
  • Wien
  • Niederösterreich
  • Burgenland
  • Oberösterreich
  • Kärnten
  • Steiermark
  • Salzburg
  • Tirol
  • Vorarlberg
Kontakt
Karriere
Werbung
AGB / ANB
Datenschutz & Cookies
Offenlegung
Impressum
© Krone Multimedia GmbH & Co KG 2025 Muthgasse 2, 1190 Wien
Folgen Sie uns auf