Aufregung um neues Waffengeschäft in Klagenfurt

Für Hainich ist die Aufregung völlig unverständlich: „Ich habe dem Werberat auch geantwortet. Auf dem Bild bin ich selbst zu sehen. Ich habe nichts zu verstecken.“ Auch die zur Schau gestellten automatischen Waffen seien für den Unternehmer aus Bayern kein Problem. In das Geschäft käme man nur mit einer gültigen Waffenbesitzkarte. „Arbeitet man in der Waffenbranche im Graubereich, dann ist man nicht lange im Geschäft. Ich bin schon seit 28 Jahren dabei“, versucht Hainich seine Kritiker zu besänftigen.