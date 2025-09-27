„Deine Regierung ist verkommen“

Der ukrainische Außenminister Andrij Sybiha ließ daraufhin vernehmen: „Wir beginnen, viele Dinge zu sehen, Peter, darunter die Heuchelei und moralische Verkommenheit Deiner Regierung, ihre offenen und verdeckten Aktivitäten gegen die Ukraine und den Rest Europas, ihre Rolle als Handlanger des Kremls.“ Die Ukraine kritisiert immer wieder Ungarns Nähe zu Russland.