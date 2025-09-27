Selenskyj wirft Ungarn Spionage per Drohnen vor

Wolodymyr Selenskyj beklagt Vorfälle mit Drohnen entlang der ukrainisch-ungarischen Grenze. Ungarns Außenminister kontert: „Der ukrainische Präsident verliert aufgrund seiner anti-ungarischen Obsession zunehmend den Verstand.“
„Die ukrainischen Streitkräfte haben Verletzungen unseres Luftraums durch Aufklärungsdrohnen registriert, die wahrscheinlich aus Ungarn stammen“, schrieb Selenskyj nach einem Militär-Briefing (siehe X-Beitrag unten). Der Oberbefehlshaber der ukrainischen Streitkräfte, Olexij Syrskyj, habe über die jüngsten Drohnenvorfälle berichtet.
Aufklärungsflüge vermutet
Vorläufige Einschätzungen deuteten darauf hin, dass es sich möglicherweise um Aufklärungsflüge gehandelt habe, um das industrielle Potenzial der ukrainischen Grenzgebiete zu erforschen, so der Präsident. Er habe angeordnet, dass alle verfügbaren Informationen überprüft würden.
Spott aus Ungarn
Der ungarische Außenminister Péter Szijjártó reagierte spöttisch. Der ukrainische Präsident verliere aufgrund „seiner anti-ungarischen Obsession“ zunehmend den Verstand, schrieb er ebenfalls auf X (siehe unten). „Er beginnt, Dinge zu sehen, die gar nicht existieren.“
„Deine Regierung ist verkommen“
Der ukrainische Außenminister Andrij Sybiha ließ daraufhin vernehmen: „Wir beginnen, viele Dinge zu sehen, Peter, darunter die Heuchelei und moralische Verkommenheit Deiner Regierung, ihre offenen und verdeckten Aktivitäten gegen die Ukraine und den Rest Europas, ihre Rolle als Handlanger des Kremls.“ Die Ukraine kritisiert immer wieder Ungarns Nähe zu Russland.
