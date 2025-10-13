Polizei entdeckt sechs gestohlene Pkw aus Norwegen

Bei einer Verkehrskontrolle entdeckte die Polizei in Graz am vergangenen Dienstag ein gestohlenes Auto aus Dänemark. Nun wurde eine ganze rumänische Familie wegen des Verdachts auf schweren Betrug angezeigt.
Am 7. Oktober hielt die Polizei in Graz am Hauptbahnhof ein Auto mit norwegischem Kennzeichen auf. Eine Rumänin lenkte es. Bei der Kontrolle bemerkten die Beamten, dass das Fahrzeug gestohlen war.
Weitere Ermittlungen zeigten, dass die ganze Familie (Vater 56 Jahre alt, Mutter 51 Jahre alt, Tochter 22 Jahre alt) noch fünf weitere Autos in einer Garage geparkt hatte, die sie auf betrügerische Art erworben hatten. Die Rumänen hatten wohl vorgegeben, zahlen zu können.
Der Schaden beträgt etwa 150.000 Euro. Die Autos wurden nach Norwegen zurückgebracht. Die Familie wird wegen schweren Betrugs angezeigt.
Kommentare
Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.
User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.