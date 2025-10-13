Nur der Schlussmann legte starken Auftritt hin

Zeugnisverteilung! Österreichs Nationalteam unter der Lupe von Christian Reichel ...
Alexander Schlager: 4
Wurde lange nie ernsthaft geprüft, dann klärte er einen Ratiu-Flachschuss großartig. Beim 0:1 chancenlos.
Stefan Posch: 3
Machte rechts den Laden dicht, putzte, wenn es sein musste, kompromisslos aus.
Philipp Lienhart: 2
Erst gut, dann leistete er sich vor der Pause zwei Schnitzer. Auch beim Gegentor verlor er das entscheidende Kopfballduell.
David Alaba: 3
Defensiv aufmerksam, rettete gegen Biriga stark. Bei seinen Aktionen nach vorne fehlte die Präzision.
Phillipp Mwene: 2
War kaum zu sehen.
Nicolas Seiwald: 2
Ließ ebenso die gewohnte Souveränität vermissen.
Konrad Laimer: 2
Selbst ihm unterliefen ungewohnte Fehler, im Spiel nach vorne fehlte auch ihm die zündende Idee.
Marcel Sabitzer: 3
Schwacher, fehlerhafter Beginn, kam nach der Pause etwas besser in die Gänge.
Christoph Baumgartner: 2
An ihm lief das Spiel vorbei. War sichtlich nicht bei 100 Prozent.
Romano Schmid: 2
Versuchte es mit Tempo, lief sich damit zu oft an den Gegenspielern fest.
Michael Gregoritsch: 3
Rackerte und kämpfte an vorderster Front um jeden Ball. Bekam wenig brauchbare Zuspiele.
Alexander Prass: 2
Kam in einer sehr hitzigen Phase in die Partie, schaltete sich immer wieder in die Offensive ein. Seine Pässe waren aber nicht nur einmal zu ungenau.
Florian Grillitsch: 2
Leitete mit einem Fehlpass beinahe das 0:1 ein. Lieferte keine Impulse.
Schöpf, Florucz: 0
Zu kurz eingesetzt.
NOTENSCHLÜSSEL:
6 Weltklasse, 5 sehr stark, 4 stark, 3 Durchschnitt, 2 schwach, 1 nicht sein Tag, 0 zu kurz eingesetzt.
