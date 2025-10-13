Vorteilswelt
Noten zur ÖFB-Pleite

Nur der Schlussmann legte starken Auftritt hin

Fußball International
13.10.2025 05:58
Österreichs Startelf im WM-Quali-Spiel gegen Rumänien.
Österreichs Startelf im WM-Quali-Spiel gegen Rumänien.

Zeugnisverteilung! Österreichs Nationalteam unter der Lupe von Christian Reichel ...

Alexander Schlager: 4
Wurde lange nie ernsthaft geprüft, dann klärte er einen Ratiu-Flachschuss großartig. Beim 0:1 chancenlos.

Stefan Posch: 3
Machte rechts den Laden dicht, putzte, wenn es sein musste, kompromisslos aus.

Philipp Lienhart: 2
Erst gut, dann leistete er sich vor der Pause zwei Schnitzer. Auch beim Gegentor verlor er das entscheidende Kopfballduell.

David Alaba: 3
Defensiv aufmerksam, rettete gegen Biriga stark. Bei seinen Aktionen nach vorne fehlte die Präzision.

Phillipp Mwene: 2
War kaum zu sehen.

Phillipp Mwene
Phillipp Mwene

Nicolas Seiwald: 2
Ließ ebenso die gewohnte Souveränität vermissen.

Konrad Laimer: 2
Selbst ihm unterliefen ungewohnte Fehler, im Spiel nach vorne fehlte auch ihm die zündende Idee.

Marcel Sabitzer: 3
Schwacher, fehlerhafter Beginn, kam nach der Pause etwas besser in die Gänge.

Christoph Baumgartner: 2
An ihm lief das Spiel vorbei. War sichtlich nicht bei 100 Prozent.

Romano Schmid: 2
Versuchte es mit Tempo, lief sich damit zu oft an den Gegenspielern fest.

Lesen Sie auch:
Die Enttäuschung steht Österreichs Teamspielern nach dem Last-Minute-Schocker gegen Rumänien in ...
WM-Quali-Enttäuschung
Bitter! Österreich verliert durch Last-Minute-Tor
12.10.2025
Rückschlag in WM-Quali
Ralf Rangnick schimpft: „Das war deppert von uns!“
12.10.2025
Frust beim ÖFB-Team
Gregoritsch nach 0:1: „Damit sollte man aufhören!“
12.10.2025

Michael Gregoritsch: 3
Rackerte und kämpfte an vorderster Front um jeden Ball. Bekam wenig brauchbare Zuspiele.

Alexander Prass: 2
Kam in einer sehr hitzigen Phase in die Partie, schaltete sich immer wieder in die Offensive ein. Seine Pässe waren aber nicht nur einmal zu ungenau.

Alexander Prass (l.) und David Alaba (r.)
Alexander Prass (l.) und David Alaba (r.)

Florian Grillitsch: 2
Leitete mit einem Fehlpass beinahe das 0:1 ein. Lieferte keine Impulse.

Schöpf, Florucz: 0
Zu kurz eingesetzt.

NOTENSCHLÜSSEL:
6 Weltklasse, 5 sehr stark, 4 stark, 3 Durchschnitt, 2 schwach, 1 nicht sein Tag, 0 zu kurz eingesetzt.

Porträt von Christian Reichel
Christian Reichel
Folgen Sie uns auf