Fixed! Pacult takes over Bundesliga club WAC
Peter Pacult and Carinthia - a perfect match! He had already coached FC Kärnten, most recently he was under contract with Austria Klagenfurt. And now he is moving to the Lavanttal to Bundesliga club WAC.
As good as fixed! Bundesliga club WAC have found what they were looking for in a coach. Just four days after the surprising departure of Didi Kühbauer - who moved to LASK on Thursday - his successor in Wolfsberg is already in place.
Namely Peter Pacult! After his unpleasant departure from Austria Klagenfurt six months ago, the 65-year-old takes over the coaching sceptre at the Lavanttal club. He already knows central defender Nicolas Wimmer and striker Markus Pink from his time at Violett.
Riegler is a fan of Pacult's work
President Dietmar Riegler expressed his enthusiasm for Pacult's work at Violett, where he made it to the Champions League three times in a row but was unpleasantly dismissed in the last relegation season. The deal is already said to be done, the only thing missing is official confirmation. This should arrive as early as this Monday afternoon.
