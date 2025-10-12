Mehr als treffsicher: Reiter holt dritten WM-Titel

Die Besten der Besten

Weniger um Medaillen, als um die Ehre ging es am letzten Tag beim „Shoot Off“, bei dem nur die acht besten Spitzenschützen antraten. Das Ziel: Schneller als alle anderen die Ziele zu treffen. Auch hier bewies Reiter Routine und ließ sich nicht aus der Ruhe bringen. Gemeinsam mit Steurer setzte er sich gegen die Besten in ihrer Division durch. Nicht ohne Grund sind beide auch Mitglied im BM.I. Leistungssportkader und langjährige Leistungsträger des Österreichischen Polizeisportverbandes.