Was kann ich tun, wenn mein Kind krank ist?

Wie lange kann ich mich für die Pflege freistellen lassen?

Dafür gibt es eine ganz einfache Rechnung: Der Grundanspruch besteht bis zum Höchstausmaß der regelmäßigen, wöchentlichen Arbeitszeit. Sprich: Arbeitet man in der Woche 30 Stunden, beträgt der Anspruch für die Pflegefreistellung ebenso 30 Stunden – im Jahr. Der Anspruch auf Pflegefreistellung im engeren Sinn, auf Betreuungsfreistellung und auf Begleitungsfreistellung, beträgt also insgesamt eine Woche pro Arbeitsjahr. „Genommen werden kann die Freistellung sowohl wochen-, tage- und auch stundenweise“, wissen Natalia Pilles und Erwin Pecolt von der GPA Burgenland.