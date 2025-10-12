Ein Burgenländer mischt das Silicon Valley auf

In Kalifornien besuchte er außerdem eine Longevity-Klinik, die komplette Gesundheits-Checks anbietet – von Blutwerten über Genanalyse bis zur Früherkennung. „Da wird alles durchleuchtet – und wenn der Krebs nur einen Millimeter groß ist, wird er entdeckt. Bei uns wartest du drei Wochen auf einen Arzttermin, zahlst 6.000 Euro im Quartal und bekommst kaum Leistung.“ In den USA, erzählt er, könne man auch Sonntagabend zum Arzt. „Und keiner wundert sich. Bei uns wäre das ein Skandal. Aber genau das zeigt, wie anders dort gedacht wird.“