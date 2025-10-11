Pkw kollidierte mit E-Scooter-Fahrer – verletzt

Gruppen prügelten bei Bahnhof aufeinander ein
Heftiger Unfall am Freitagabend auf der Tiroler Straße in Hall in Tirol! Dort prallte ein Pkw-Lenker (28) mit seinem Fahrzeug gegen einen 13-jährigen E-Scooter-Fahrer. Der Jugendliche wurde verletzt.
Der 28-jährige Einheimische war mit seinem Auto auf der Tiroler Straße gegen 18.35 Uhr unterwegs. Im Ortsgebiet von Hall in Tirol fuhr er durch einen Kreisverkehr.
Zeitgleich war dort auch ein 13-jähriger Einheimischer mit seinem E-Scooter unterwegs. Der Jugendliche überquerte die Straße dabei auf einem Schutzweg.
Dabei kam es zur Kollision zwischen den beiden. Der 13-Jährige wurde dabei erheblich verletzt und musste mit der Rettung ins Krankenhaus nach Innsbruck eingeliefert werden. Der Pkw-Lenker blieb unverletzt.
