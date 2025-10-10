Helikopter-Einsatz: Person stürzte über Böschung

In Bruck an der Mur stürzte am Freitag eine ältere Person über eine Böschung und blieb verletzt liegen. Die Einsatzkräfte stiegen über steiles Gelände zu ihr ab und retteten sie, ehe sie der Hubschrauber ins Krankenhaus brachte.
Am frühen Freitagnachmittag war die Freiwillige Feuerwehr der Stadt Bruck an der Mur gefordert. Gemeinsam mit Rettung und Bergrettung wurden die Florianis zu einer Menschenrettung gerufen – eigene Spezialkräfte rückten aus, berichtet Pressesprecher Manuel Kilian.
Eine ältere Person war auf einer Forststraße (Höhe Sonnwiese) im steilen Gelände gestürzt und die Böschung hinuntergeschlittert. Sie konnte sich nicht mehr selbstständig aus der misslichen Lage helfen. Die verletzte Person wurde geborgen und anschließend mit dem Rettungshubschrauber ins Krankenhaus gebracht.
