Ed Gein und Co.: Die Liebe zum Morbiden

Edward Theodore Gein (*1906, Wisconsin) ist so etwas wie der „Urvater“ aller popkulturellen „Monster“ und hat nicht nur Regisseure wie Alfred Hitchcock und Tobe Hopper zu ihren filmischen Werken beeinflusst, sondern auch zahlreiche ähnlich vorgehende Nachahmer in der Realität zu ihren grausamen Taten animiert. In der psychiatrischen Hochsicherheitsanstalt, in der er bis zu seinem Tod im Alter von 78 Jahren 1984 lebt, ließ er sich nie etwas zu Schulden kommen und galt als Musterpatient. Für mindestens gleich viel Aufsehen wie seine grausamen Taten sorgte die Tatsache, dass er als unscheinbarer Typ von nebenan die amerikanische Gesellschaft erschütterte. Mit ihm bekam der Horror ein normales Gesicht. Nachdem sein Grabstein 2000 gestohlen und nicht mehr ersetzt wurde, liegt er anonym zwischen seiner Mutter und seinem Bruder in Madison, Wisconsin begraben.