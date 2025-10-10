Unfall im Sägewerk: Acht Meter in Schacht gestürzt

Bürgermeisterin über Stunden im Keller gefoltert
Schwerer Unfall in einem Sägewerk im obersteirischen Weißkirchen: Bei Instandhaltungsarbeiten stürzte ein 25-Jähriger acht Meter in die Tiefe und zog sich dabei Verletzungen zu.
Gegen 20.15 Uhr wollte der Mann am Donnerstagabend im Sägewerk im Bezirk Murtal ein in einem Schacht verklemmtes Stück Holz entfernen. Er entfernte das Bodengitter und wollte das Rundholz mit einem Deckenkran anheben, dabei hielt er sich an der Kette des Krans fest.
Ein Schritt zu viel
Laut eigenen Angaben ging er aus Unachtsamkeit einen Schritt zu weit nach vorn und stürzte in den offenen Schacht. In acht Metern Tiefe blieb er verletzt liegen. Nach der Erstversorgung wurde der Arbeiter ins Krankenhaus gebracht. Fremdverschulden liegt laut Polizei nicht vor.
