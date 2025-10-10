Unfall im Sägewerk: Acht Meter in Schacht gestürzt

Ein Schritt zu viel

Laut eigenen Angaben ging er aus Unachtsamkeit einen Schritt zu weit nach vorn und stürzte in den offenen Schacht. In acht Metern Tiefe blieb er verletzt liegen. Nach der Erstversorgung wurde der Arbeiter ins Krankenhaus gebracht. Fremdverschulden liegt laut Polizei nicht vor.