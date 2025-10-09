Arbeiter klemmte in Rolltreppe von Möbelhaus fest

Ein heikler Arbeitsunfall ereignete sich am Donnerstag bei einem Liebocher Möbelhaus in der Steiermark. Ein 30-Jähriger geriet bei Wartungsarbeiten mit der Hand in die laufende Rolltreppe. Er konnte schließlich von einem Kunden befreit werden.
Es handelte sich um unspektakuläre Servicearbeiten, denen ein 30-jähriger Arbeiter am Donnerstagabend in einem Möbelhaus im weststeirischen Lieboch nachging. Gegen 17.30 Uhr geriet er dabei jedoch mit der rechten Hand in die laufende Rolltreppe.
Kunde handelte geistesgegenwärtig
Dank eines couragierten Kunden konnte Schlimmeres verhindert werden: Ein 30-Jähriger aus dem Bezirk Bruck-Mürzzuschlag bemerkte den Unfall und eilte sofort zu Hilfe. „Er befreite den Arbeiter aus der Rolltreppe und verhinderte damit vermutlich schwerere Verletzungen“, schreibt die Polizei Steiermark.
