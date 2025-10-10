Helmut Bergers Nachlass bringt nur wenig Geld ein

An die Weltkarriere von Helmut Berger erinnern nur mehr alte Fotos. Eines davon, das ihn an der Seite von Romy Schneider im Film „Ludwig II.“ zeigt, wurde nun für 85,40 Euro versteigert. Nicht etwa für den guten Zweck oder an Fans – sondern um den riesigen Schuldenberg zu tilgen, den der einstige Weltstar hinterließ.