Helmut Bergers Nachlass bringt nur wenig Geld ein

Der Nachlass von Skandal-Schauspieler Helmut Berger wurde versteigert. Durch die Veräußerung von insgesamt 42 Gegenständen galt es rund 900.000 Euro Schulden zu tilgen. Eingenommen wurde aber nur ein Bruchteil der Summe.
An die Weltkarriere von Helmut Berger erinnern nur mehr alte Fotos. Eines davon, das ihn an der Seite von Romy Schneider im Film „Ludwig II.“ zeigt, wurde nun für 85,40 Euro versteigert. Nicht etwa für den guten Zweck oder an Fans – sondern um den riesigen Schuldenberg zu tilgen, den der einstige Weltstar hinterließ.
Auf knapp 900.000 Euro beliefen sich die Verbindlichkeiten von Helmut Berger, der bereits 2023 im Alter von 78 Jahren verstarb. Entstanden war die beträchtliche Summe zum Großteil durch Unterhaltsforderungen seiner Exfrau.
Mit dem ehemaligen italienischen Model Francesca Guidato war Helmut Berger seit 1994 verheiratet. Wenn auch nur auf dem Papier. Dennoch summierten sich so über die Jahre Forderungen in Höhe von rund 700.000 Euro. Ein italienisches Gericht hatte Guidato bereits im Jahr 2002 rückwirkende Unterhaltszahlungen zugesprochen.
Gesehen habe die Italienerin das Geld aber nie, wie sie in zahlreichen Interviews immer wieder betonte. Deshalb machte sie ihre Ansprüche nach dem Tod von Helmut Berger erneut beim Salzburger Bezirksgericht geltend. Und eröffnete so einen langwierigen Streit um Bergers Erbe.
Dass Guidato nun bald einen beträchtlichen Eingang auf ihrem Konto verzeichnen kann, darf aber bezweifelt werden. Denn: Lediglich ein paar tausend Euro wurden durch die Versteigerung von insgesamt 42 Posten aus dem Nachlass Helmut Bergers erzielt.
Viel Wertvolles befand sich nämlich nicht darunter. Sogar aus einem bereits benutzten Schuhputz-Set und einem Weinglas versuchte man noch finanziell herauszuholen, was eben ging. Welche Gesamtsumme durch die Versteigerung genau erzielt wurde, dazu schweigt man von offizieller Seite.
Nur so viel: Als meistbringendes Exponat wurde ein Ölgemälde des italienischen Malers Luigi Busi versteigert. 1220 Euro brachte das Kunstwerk ein. Designerfliegen von Dior wechselten für 185 Euro den Besitzer. Auch eine graue, ausgebleichte Kappe mit mehreren Ansteckern wurde veräußert. Nur drei Euro machte ihr Rufpreis aus.
