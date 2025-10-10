„Jeder Einzelne von uns ist jetzt gefragt“

„Zu Spiel zurückfinden“

Nach den Niederlagen gegen Bozen, Linz und jetzt in der CHL bei Odense ist klar, dass die Salzburger zum Umdenken gezwungen sind. „Wir müssen zu unserem Spiel zurückfinden und anfangen, mehr zu arbeiten als unsere Gegner. Wir müssen uns darauf konzentrieren, viel Druck auszuüben und vielleicht auch einmal ein Spiel 1:0 gewinnen“, forderte Peter Schneider. Die Linienumstellungen seien für den Ex-Wiener kein Grund für die derzeitige Formkrise. „Daran liegt es sicher nicht. Jetzt ist jeder Einzelne von uns gefragt.“