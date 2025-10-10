Austria Salzburg wechselt seinen Trainingsplatz

So suchten die Maxglaner nach einer Lösung. Zunächst hatte es gut für den Stadtverein ausgesehen, dass es im Sportzentrum Nord klappt. Von Vizebürgermeister Florian Kreibich (ÖVP) folgte dann aber eine Absage. Begründung: „Rasenpflege“. Anfang der laufenden Woche bekam der Politiker – im vergangenen Gemeinderatswahlkampf hatte er der Austria noch seine Unterstützung zugesichert – dann einen Auftrag von Bürgermeister Bernhard Auinger (SPÖ), eine Lösung zu finden.