Wanda Perdelwitz
“Traumschiff” star dies after bicycle accident
Mourning for Wanda Perdelwitz: The actress, known from "Großstadtrevier" and "Das Traumschiff" among others, has died in a Hamburg hospital after a bicycle accident, as reported by the "Bild" newspaper. She was only 41 years old.
As the "Bild" newspaper learned, Perdelwitz had already had an accident on her bicycle in Hamburg at the end of September. It is said that a car had stopped in front of her to let a passenger out.
Life-threatening injuries
Perdelwitz crashed her bike into the open door, fell and suffered life-threatening injuries to her head.
The actress was taken by ambulance to hospital, where she has now succumbed to her injuries, as confirmed to the German newspaper by people close to the "Traumschiff" star.
Played Silbereisen's lover
Wanda Perdelwitz came from a family of artists, which is why she first appeared in front of the camera at the age of 16. She later studied acting in Rostock and mainly acted in the theater.
She is best known to TV audiences as policewoman Nina Sieveking in the ARD series "Großstadtrevier". She played the popular series role for nine years before moving on to new challenges in 2022. This included her role in ZDF's "Traumschiff", where she played the mistress of Captain Max Parger (Florian Silbereisen).
As "Bild" also reported, Perdelwitz was a committed cyclist and campaigned for environmental issues.
