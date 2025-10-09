Motorradfahrer nach Kollision mit Hirsch verletzt

Zu einem heftigen Unfall kam es Donnerstagfrüh auf der Lechtalbundesstraße in Häselgehr im Tiroler Außerfern. Ein Motorradfahrer (51) kollidierte mit einem Hirsch und stürzte. Der Mann wurde erheblich verletzt.
Der 51-jährige Einheimische war mit seinem Motorrad gegen 6.30 Uhr auf der Lechtalbundesstraße von Elbigenalp in Richtung Reutte unterwegs. Im Gemeindegebiet von Häselgehr lief plötzlich ein Hirsch von links auf die Fahrbahn.
Der Biker konnte nicht mehr ausweichen und kollidierte mit seinem Motorrad mit dem Tier. Er kam zu Sturz und kam gemeinsam mit dem Gefährt in einem angrenzenden Feld zum Liegen.
Erhebliche Verletzungen bei Sturz
Er wurde nach der Erstversorgung durch die Rettung und zwei Notärzten mit erheblichen Verletzungen ins Bezirkskrankenhaus Reutte eingeliefert.
