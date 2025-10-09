Tiroler Schüler bewegen gemeinsam ganz Großes

Tiroler Schülerinnen und Schüler zeigen seit 50 Jahren großes Engagement – und zwar beim Spendensammeln für das AufBauWerk. Wichtige Anschaffungen sind dadurch möglich.
Seit einem halben Jahrhundert engagieren sich motivierte Schülerinnen und Schüler in ganz Tirol für das soziale Dienstleistungsunternehmen AufBauWerk, das junge Menschen mit Behinderung und Förderbedarf vor allem durch Schulungen und Begleitungen rund um Arbeit und Beruf unterstützt.
Von Niederndorf bis St. Anton am Arlberg beteiligen sich jährlich Mittelschulen und Gymnasien an der traditionellen Straßensammlung. Mit ihrem Engagement setzen die Schülerinnen und Schüler ein starkes Zeichen für Solidarität und gesellschaftlichen Zusammenhalt.
Die Spenden aus der Sammlung kommen direkt dem AufBauWerk zugute. Sie ermöglichen die Anschaffung wichtiger technischer Hilfsmittel, unterstützen den Trainingsalltag der Jugendlichen und leisten einen wichtigen Beitrag zum barrierefreien Ausbau der fünf Standorte in Tirol.
So wird jungen Menschen mit Behinderung der Weg in ein selbstbestimmtes Berufsleben und ein eigenständiges Leben erleichtert. Der Fleiß zahlt sich für die jungen Sammlerinnen und Sammler ebenfalls aus: Als Anerkennung winkt Jahr für Jahr ein toller Hauptpreis.
Das AufBauWerk verfügt in Tirol über fünf Standorte. Diese befinden sich in Innsbruck, Volders, Imst, Bad Häring und Nikolsdorf. Das Ziel ist, Menschen mit Behinderung und Förderbedarf nach Beendigung der gesetzlichen Schulpflicht eine berufliche Teilhabe zu ermöglichen – durch eine breit gefächerte, praxisnahe Basisqualifikation, die Schulung sozialer Kompetenzen, ein modulares Schulungs- und Trainingsangebot, Empowerment und „Training on the job“.
„Wir sind dankbar, dass so viele junge Menschen seit Jahrzehnten für das AufBauWerk sammeln und damit unsere Arbeit möglich machen. Ihr Engagement ist ein wertvolles Zeichen für Inklusion und gelebte Solidarität“, betont Geschäftsführer Philipp Pilgram.
Auch im aktuellen Schuljahr wird die Straßensammlung realisiert. Die Schülerinnen und Schüler der teilnehmenden Schulen stehen bereits in den Startlöchern.
