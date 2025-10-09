Tiroler Schüler bewegen gemeinsam ganz Großes

Das AufBauWerk verfügt in Tirol über fünf Standorte. Diese befinden sich in Innsbruck, Volders, Imst, Bad Häring und Nikolsdorf. Das Ziel ist, Menschen mit Behinderung und Förderbedarf nach Beendigung der gesetzlichen Schulpflicht eine berufliche Teilhabe zu ermöglichen – durch eine breit gefächerte, praxisnahe Basisqualifikation, die Schulung sozialer Kompetenzen, ein modulares Schulungs- und Trainingsangebot, Empowerment und „Training on the job“.