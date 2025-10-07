Kummer successor
Sneaker-gate on ORF after weather show with millions of viewers
High heels were en vogue yesterday, today it's the weather presenter's sneakers that are moving everyone. Christa Kummer's successor has (probably deliberately?) set a different trend. Wera Gruber from Salzburg wore sneakers for her premiere and received a "cold-warm" response from some users.
The figures speak for themselves: an average of 1.069 million viewers (market share 45 percent) tuned in when Christa Kummer's (61) successor Wera Gruber (48) presented the weather on ORF. It was her premiere in this function and she immediately sparked a debate. .
...but not because of the presentation of the (currently rather poor) weather, but because of her footwear. Because the high heels that her predecessor once made acceptable in the studio (regardless of whether it was storming or snowing) are now probably a thing of the past. Some users on krone.at criticized her for this, or, to use the language of meteorologists, she was cold and warm. "Compared to Ms. Kummer, this woman seems clumsy," one criticized. Or another: "The lady seems very insecure and inelegant. Are there no style consultants on ORF?" We can clarify at this point, of course there are!
The Salzburg native's first appearance in sneakers was a dance on hot style soles. The ORF reacted coolly: "The ratings were top, the viewer reactions in the ORF audience service were totally positive." So this is probably just the beginning of a longer-lasting discussion. We also like to remember appearances such as Stefan Petzner in the National Council or Wolfgang Mückstein at his inauguration as Health Minister.
So it's all a question of style, but as the saying goes: when people have little to talk about, they talk about the weather ...
This article has been automatically translated,
read the original article here.
