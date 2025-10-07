Vorteilswelt
ePaper
Community
Gewinnspiele
Krone mobile
Immosuche
Jobsuche
Bazar

Kummer successor

Sneaker-gate on ORF after weather show with millions of viewers

Nachrichten
07.10.2025 13:34
Wearing white sneakers, Wera Gruber led us through her first show, arousing the emotions of ...
Wearing white sneakers, Wera Gruber led us through her first show, arousing the emotions of viewers and users alike.(Bild: Krone KREATIV/ORF/Screenshot (3))

High heels were en vogue yesterday, today it's the weather presenter's sneakers that are moving everyone. Christa Kummer's successor has (probably deliberately?) set a different trend. Wera Gruber from Salzburg wore sneakers for her premiere and received a "cold-warm" response from some users.

0 Kommentare

The figures speak for themselves: an average of 1.069 million viewers (market share 45 percent) tuned in when Christa Kummer's (61) successor Wera Gruber (48) presented the weather on ORF. It was her premiere in this function and she immediately sparked a debate. .

...but not because of the presentation of the (currently rather poor) weather, but because of her footwear. Because the high heels that her predecessor once made acceptable in the studio (regardless of whether it was storming or snowing) are now probably a thing of the past. Some users on krone.at criticized her for this, or, to use the language of meteorologists, she was cold and warm. "Compared to Ms. Kummer, this woman seems clumsy," one criticized. Or another: "The lady seems very insecure and inelegant. Are there no style consultants on ORF?" We can clarify at this point, of course there are!

Wolfgang Mückstein with sneakers at his swearing-in ceremony.
Wolfgang Mückstein with sneakers at his swearing-in ceremony.(Bild: APA/Roland Schlager)

The Salzburg native's first appearance in sneakers was a dance on hot style soles. The ORF reacted coolly: "The ratings were top, the viewer reactions in the ORF audience service were totally positive." So this is probably just the beginning of a longer-lasting discussion. We also like to remember appearances such as Stefan Petzner in the National Council or Wolfgang Mückstein at his inauguration as Health Minister.

So it's all a question of style, but as the saying goes: when people have little to talk about, they talk about the weather ...

This article has been automatically translated,
read the original article here.

Porträt von Norman Schenz
Norman Schenz
Porträt von Christoph Budin
Christoph Budin
Loading...
00:00 / 00:00
Abspielen
Schließen
Aufklappen
kein Artikelbild
Loading...
Vorige 10 Sekunden
Zum Vorigen Wechseln
Abspielen
Zum Nächsten Wechseln
Nächste 10 Sekunden
00:00
00:00
1.0x Geschwindigkeit
Loading
Kommentare
Eingeloggt als 
Nicht der richtige User? Logout

Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

Newsletter
ALLE NEWSLETTER
Kostenlose Spiele
Spiel: Solitär
Solitär
Spiel: Kreuzworträtsel
Kreuzworträtsel
Spiel: Mahjong
Mahjong
Spiel: Bubbles Shooter
Bubbles Shooter
Spiel: Exchange
Exchange
Spiel: Sudoku
Sudoku
Spiel: Snake
Snake
Vorteilswelt

Magazine der Kronen Zeitung

Alle Magazine
Abo-Service
Vorteilswelt
ePaper
Gewinnspiele
Community
Immosuche
Jobsuche
Bazar
  • Wien
  • Niederösterreich
  • Burgenland
  • Oberösterreich
  • Kärnten
  • Steiermark
  • Salzburg
  • Tirol
  • Vorarlberg
Kontakt
Karriere
Werbung
AGB / ANB
Datenschutz & Cookies
Offenlegung
Impressum
© Krone Multimedia GmbH & Co KG 2025 Muthgasse 2, 1190 Wien
Folgen Sie uns auf