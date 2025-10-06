“Brunos” for Kiteishvili, Kühbauer and Arnautovic

The trophy for the best player in the 2nd division went to Mark Grosse, who achieved promotion with Ried, while former Rapid striker Guido Burgstaller received an honorary award. Verena Volkmer (Austria Vienna), who has since also retired, was honored as player of the season, while Austria also took home the title for the best women's team. Sarah Zadrazil (Bayern Munich) was named Legionnaire of the Season. The election among active players was organized by the Association of Footballers (VdF) in cooperation with spusu.