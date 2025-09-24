Ozeane kippen: Schon 7 von 9 Alarmstufen erreicht

Warnsignal aus den Ozeanen

Die Ozeane nehmen große Mengen des menschengemachten Kohlendioxids auf, was den pH-Wert des Wassers sinken lässt. Damit verlieren sie ihre stabilisierende Rolle im Erdsystem. Folgen sind etwa Schäden an Kaltwasserkorallen, tropischen Riffen und arktischen Ökosystemen sowie Risiken für ganze Nahrungsketten. Forscher berichten bereits von Schädigungen bei winzigen Meeresschnecken, den sogenannten Flügelschnecken, die eine wichtige Nahrungsquelle für Fische und Wale darstellen.