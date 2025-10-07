Robotik trifft auf Menschlichkeit

„Das Gehirn liebt Abwechslung und genau das bietet Amadeo“, so die Therapeuten lächelnd. Mit spielerischen, interaktiven Übungen, direkter visueller Rückmeldung und fein dosierbarer Schwierigkeit werden Fortschritte erlebt. Was wie ein Spiel aussieht, ist in Wahrheit intensives Training für Nerven, Muskeln und Motivation zugleich. Bis zu dreimal pro Woche trainieren die zu Rehabilitanden hier im Waldviertel – eingebettet in ein liebevoll abgestimmtes Gesamtprogramm aus Einzel- und Gruppentherapie.