In Allentsteig:

Robotik trifft auf Menschlichkeit

Niederösterreich
07.10.2025 05:45
Primarius Bancher im Interview mit „Krone“ Redakteur Perry. Wenn Hightech auf Herz trifft, ...
Primarius Bancher im Interview mit „Krone" Redakteur Perry. Wenn Hightech auf Herz trifft, entsteht Heilung auf höchstem Niveau – so kann man das Erfolgsgeheimnis der Neurologie im Landesklinikum Allentsteig zusammenfassen!

Wenn Hightech auf Herz trifft, entsteht Heilung auf höchstem Niveau – so kann man das Erfolgsgeheimnis der Neurologie im Landesklinikum Allentsteig zusammenfassen!

Das Rezept ist einfach, und doch durchdacht. Denn unter der Leitung von Prim. Univ.-Doz. Dr. Christian Bancher gelingt es, dessen engagierten Team modernste Robotik mit tief empfundener Menschlichkeit zu verbinden. „Hier wird nicht nur behandelt – hier wird begleitet, ermutigt und ein kleines Wunder vollbracht“, versichert stellvertretend für viele der dankbare Patient Stewart P..

Hoch entwickelte Systeme helfen
Im Mittelpunkt steht das Amadeo Finger-Hand-Therapiesystem – ein hoch entwickeltes robotikunterstütztes Gerät, das Patienten hilft, ihre Handfunktionen nach neurologischen Erkrankungen wiederzuerlangen. Entwickelt von der heimischen Firma Tyromotion, erlaubt der Amadeo eine präzise, individuell anpassbare Therapie, die – etwa nach Schlaganfällen – von passiven Bewegungsabläufen bis zu anspruchsvollen Feinkoordinationstrainings reicht.

„Das Gehirn liebt Abwechslung und genau das bietet Amadeo“, so die Therapeuten lächelnd. Mit spielerischen, interaktiven Übungen, direkter visueller Rückmeldung und fein dosierbarer Schwierigkeit werden Fortschritte erlebt. Was wie ein Spiel aussieht, ist in Wahrheit intensives Training für Nerven, Muskeln und Motivation zugleich. Bis zu dreimal pro Woche trainieren die zu Rehabilitanden hier im Waldviertel – eingebettet in ein liebevoll abgestimmtes Gesamtprogramm aus Einzel- und Gruppentherapie.

Die Freude über Erfolge ist groß
Die Fortschritte werden genau dokumentiert, die Freude über jeden kleinen Erfolg ist groß. „Wir sind stolz, modernste Technologie mit Menschlichkeit zu verbinden“, betont Oberarzt Dr. Thomas Gröger. Und wer das offene, zugewandte Miteinander auf der Station erlebt, spürt sofort: Hier steht der Mensch im Mittelpunkt. Begleitet von Fachwissen und tiefem Feingefühl.

Porträt von Mark Perry
Mark Perry
Porträt von Petra Weichhart
Petra Weichhart
Folgen Sie uns auf