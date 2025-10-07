Vorteilswelt
ePaper
Community
Gewinnspiele
Krone mobile
Immosuche
Jobsuche
Bazar

„Muss mir das ansehen“

Trump schließt Begnadigung Maxwells nicht aus

Ausland
07.10.2025 06:47
Ghislaine Maxwell sitzt wegen Beihilfe zum sexuellen Missbrauch Minderjähriger in Haft.
Ghislaine Maxwell sitzt wegen Beihilfe zum sexuellen Missbrauch Minderjähriger in Haft.(Bild: AP/Rick Bajornas)

Kurz nachdem ein Berufungsantrag der ehemaligen Vertrauten des Sexualstraftäters Jeffrey Epstein vom Obersten Gerichtshof der USA abgelehnt wurde, kann Ghislaine Maxwell neue Hoffnung schöpfen: Auf eine Begnadigung der 63-Jährigen angesprochen, schloss US-Präsident Donald Trump einen solchen Schritt nicht aus.

0 Kommentare

Er müsse sich die Angelegenheit ansehen, sagte Trump am Montag auf die Frage eines Reporters, ob er Maxwell begnadigen würde. „Ich habe den Namen schon so lange nicht mehr gehört. Ich kann sagen, dass ich mir das ansehen müsste“, erklärte er. „Ich werde mit dem Justizministerium sprechen.“

In Gefängnis mit niedriger Sicherheitsstufe
Viele Leute bäten ihn um Begnadigungen. Kurz zuvor hatte der Oberste Gerichtshof der USA einen Antrag Maxwells auf Aufhebung ihrer Verurteilung abgelehnt. Maxwell war wegen Beihilfe zum sexuellen Missbrauch Minderjähriger zu 20 Jahren Haft verurteilt worden. Anfang August war sie eine Woche nach einem Gespräch mit dem stellvertretenden US-Justizminister Todd Blanche in ein Gefängnis mit der niedrigsten Sicherheitsstufe verlegt worden.

Maxwell führte dem US-Milliardär Jeffrey Epstein jahrzehntelang minderjährige Missbrauchsopfer ...
Maxwell führte dem US-Milliardär Jeffrey Epstein jahrzehntelang minderjährige Missbrauchsopfer zu.(Bild: AFP/JOHANNES EISELE)

  Jeffrey Epstein war ein wohlhabender Finanzier, der wegen Sexhandels mit Minderjährigen angeklagt war und sich der New Yorker Gerichtsmedizin zufolge 2019 in einer Gefängniszelle das Leben nahm. Der Umgang der US-Regierung mit den Epstein-Dokumenten setzt US-Präsident Donald Trump unter Druck. Das Justizministerium war zu dem Schluss gekommen, dass es keine Grundlage für weitere Ermittlungen im Fall Epstein gebe.

Dies löste Empörung in Teilen der politischen Basis von Trump aus. Dessen Anhänger forderten mehr Informationen über reiche und mächtige Personen, die mit Epstein in Kontakt gestanden haben sollen. Dass Trump Epstein kannte, ist unstrittig. Dem heutigen Präsidenten ist in dem Fall kein Fehlverhalten vorgeworfen worden.

Lesen Sie auch:
Epsteins Ex-Freundin Maxwell hatte jahrelang minderjährige Mädchen und junge Frauen für den ...
Epstein-Komplizin
Maxwell wehrt sich gegen Freigabe von Protokollen
06.08.2025
Kalendereintrag verrät
Elon Musks Name soll in Epstein-Akten auftauchen
28.09.2025

Maxwell belastet Trump nicht
Ghislaine Maxwell hat bei Verhören betont, sie habe keine Kenntnis von einer Epstein-Kundenliste. Sie habe Donald Trump bei gemeinsamen Begegnungen nie unangemessen erlebt. In rechten US-Kreisen kursieren seit Jahren zahlreiche Verschwörungstheorien zu dem Fall. Einer Reuters/Ipsos-Umfrage zufolge gehen mehr als zwei Drittel der US-Bürger davon aus, dass die Trump-Regierung Informationen über Epsteins Kunden zurückhält.

Porträt von krone.at
krone.at
Loading...
00:00 / 00:00
Abspielen
Schließen
Aufklappen
kein Artikelbild
Loading...
Vorige 10 Sekunden
Zum Vorigen Wechseln
Abspielen
Zum Nächsten Wechseln
Nächste 10 Sekunden
00:00
00:00
1.0x Geschwindigkeit
Loading
Kommentare
Eingeloggt als 
Nicht der richtige User? Logout

Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

Newsletter
ALLE NEWSLETTER
Kostenlose Spiele
Spiel: Solitär
Solitär
Spiel: Kreuzworträtsel
Kreuzworträtsel
Spiel: Mahjong
Mahjong
Spiel: Bubbles Shooter
Bubbles Shooter
Spiel: Exchange
Exchange
Spiel: Sudoku
Sudoku
Spiel: Snake
Snake
Vorteilswelt

Magazine der Kronen Zeitung

Alle Magazine
Abo-Service
Vorteilswelt
ePaper
Gewinnspiele
Community
Immosuche
Jobsuche
Bazar
  • Wien
  • Niederösterreich
  • Burgenland
  • Oberösterreich
  • Kärnten
  • Steiermark
  • Salzburg
  • Tirol
  • Vorarlberg
Kontakt
Karriere
Werbung
AGB / ANB
Datenschutz & Cookies
Offenlegung
Impressum
© Krone Multimedia GmbH & Co KG 2025 Muthgasse 2, 1190 Wien
Folgen Sie uns auf