Was „krabbelt“ da in meinem Intimbereich?

Filzläuse lassen sich gut behandeln. Wenn es passt, ist eine Totalrasur angesagt. Es gibt aber auch verschiedene Lotionen oder Cremes (z.B. mit Permethrin), die aufgetragen werden können. In Einzelfällen ist auch die Anwendung von Ivermectin-Tabletten nötig (muss beides vom Arzt verschrieben werden). Wenn man diese abends anwendet, kann man die toten Läuse am nächsten Tag mit der Bettwäsche ausschütteln.