Was „krabbelt“ da in meinem Intimbereich?

Leser fragen, Experten antworten zu den brennendsten gesundheitlichen Themen. Hendrik K. (49): Seit zwei Wochen juckt es in meinem Schambereich. An den Haaren finden sich kleine dunkle Punkte. Ich glaube, ich habe da Tierchen. Was kann das sein?
Prof. Dr. Berthold Rzany, ScM, Facharzt für Dermatologie und Venerologie in Wien: Das sind Filzläuse. Diese befinden sich meist im Bereich der Schamhaare, aber auch im Bereich der Oberschenkel und Unterbauch (der Bauchnabel ist eine ihrer Lieblingsstellen). Bei rasierten Patienten finden sie sich manchmal auch an den Wimpern.
Filzläuse lassen sich gut behandeln. Wenn es passt, ist eine Totalrasur angesagt. Es gibt aber auch verschiedene Lotionen oder Cremes (z.B. mit Permethrin), die aufgetragen werden können. In Einzelfällen ist auch die Anwendung von Ivermectin-Tabletten nötig (muss beides vom Arzt verschrieben werden). Wenn man diese abends anwendet, kann man die toten Läuse am nächsten Tag mit der Bettwäsche ausschütteln.
Ganz wichtig – wenn man in einer Beziehung ist – sollte die Partnerin oder der Partner immer mitbehandelt werden. Sonst gibt es ein Ping-Pong-Spiel! Und nicht vergessen, die Kleidung und die Bettwäsche zu waschen! Und sicherheitshalber nach einer Woche die Therapie wiederholen.
