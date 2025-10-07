Schicke Outfits – „Arnie“ und „Don Didi“ räumen ab

Als bester Bundesliga-Spieler wurde von den Aktiven selbst Sturms Otar Kiteishvili gewählt. Zum zweiten Mal in Folge. Er dankte via Videobotschaft. Viel Applaus gab’s für den Trainer der Saison: Didi Kühbauer. „Schon nominiert zu sein, war schön. Und jetzt ist es umso schöner“, gestand der Erfolgscoach des WAC, den er zum ersten Cup-Titel geführt hatte. „Es ist unglaublich gut gelaufen. Aber das gehören alle dazu. Das Wichtigste sind halt die Spieler.“ So war „Don Didi“, der den Bruno von Vorjahressieger Peter Pacult erhielt, mit den Wolfsbergern bis zum letzten Abpfiff voll im Meisterrennen. Die Kärntner wurden auch Mannschaft der Saison, holten also drei Auszeichnungen. Gibt’s da, noch dazu in der Länderspielpause, die große Party? „Die Jungs wissen eh, wann und wie man feiert.“