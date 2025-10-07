Am Set mit den Stars

300. Folge Soko Donau: Über Teamwork und Hoppalas

Adabei-TV Clips
07.10.2025 06:30
0 Kommentare

Unglaubliche 300 Mal ging das Team von Soko Donau schon auf Verbrecherjagd. Ein Grunde zum Feiern! Auf der „Wache“ in Wien trafen wir die Stars rund um Gregor Seberg und Lilian Klebow. Im Talk verrieten sie, warum es hinter den Kulissen oft richtig lustig zugeht und was die Serie seit Jahren so erfolgreich macht.

