Studienstart: „Wie geht‘s uns in Österreich?“

5.000 Haushalte sollen jährlich befragt werden

Zur Teilnahme eingeladen wurden laut Statistik Austria nach dem Zufallsprinzip 11.500 Haushalte aus dem Zentralen Melderegister, rund 5.000 davon sollen jährlich befragt werden. Alle Mitglieder der eingeladenen Haushalte über 15 Jahre werden persönlich befragt, für die Kinder sollen Erwachsene antworten. Befragt wird teilweise durch Erhebungspersonen der Statistik Austria, teilweise kann online teilgenommen werden. Für den Zeitaufwand erhalten alle teilnehmenden Haushalte eine Aufwandsentschädigung von 25 Euro, einlösbar als Einkaufsgutschein oder als Spende für ein Naturschutzprojekt. Die Befragung soll jeweils rund 30 Minuten in Anspruch nehmen.