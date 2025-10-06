Im Video: Ried bejubelt ersten Heimsieg der Saison

Aufsteiger SV Ried hat erstmals in dieser Saison der Fußball-Bundesliga vor den eigenen Fans einen vollen Erfolg feiern dürfen. Die Innviertler gewannen am Samstag das Duell mit dem Tabellennachbarn WSG Tirol hochverdient 2:0 (1:0). Hier sehen Sie die Highlights der Partie im Video – in Kooperation mit Sky Sport Austria.