Vorteilswelt
ePaper
Community
Gewinnspiele
Krone mobile
Immosuche
Jobsuche
Bazar

Programm in Osttirol

Mehrere Millionen für Lebensqualität und Wachstum

Tirol
27.09.2025 17:00
Das Team (v.li.): Dietmar Ruggenthaler, Christian Stampfer, Bettina Heinricher, Stefan ...
Das Team (v.li.): Dietmar Ruggenthaler, Christian Stampfer, Bettina Heinricher, Stefan Niedermoser, Philipp Schlemmer.(Bild: RMO/Brunner Images)

Jährlich zwei Millionen Euro sollen im Rahmen eines neuen Programmes dabei helfen, in den nächsten Jahren Osttirol nachhaltig zu stärken. Auch Wettbewerbsfähigkeit im Fokus.

0 Kommentare

Innovation und Wachstum, Tourismus und Regionalität und umwelt- und energiebezogene Maßnahmen – diese Handlungsfelder stehen im kommenden Jahrzehnt in Osttirol im Fokus. Damit das gelingt, wurde der Startschuss für die Erarbeitung des Regionalwirtschaftlichen Programms (RWP) gegeben. Konkret bedeutet das, dass ab 1. Juli 2026 dem Bezirk Lienz ein strategisches Instrument zur Verfügung steht, das bis 2036 läuft und jährlich zwei Millionen Euro an Landesmitteln für regionale Projekte vorsieht.

Zitat Icon

Das RWP ist ein zentrales Instrument der Landesentwicklung. Mit seiner klaren regionalen Verankerung stellt es sicher, dass Fördermittel gezielt eingesetzt werden.

Christian Stampfer, Leiter der Abteilung Landesentwicklung des Landes Tirol

Millionen für regionales Wirtschaftsprogramm
Die 20 Millionen sollen die Wettbewerbsfähigkeit und Lebensqualität nachhaltig stärken. „Das RWP ist ein zentrales Instrument der Landesentwicklung. Mit seiner klaren regionalen Verankerung stellt es sicher, dass Fördermittel gezielt eingesetzt werden“, betont Christian Stampfer, Leiter der Abteilung Landesentwicklung des Landes.

Zitat Icon

So entsteht ein Programm, das auf die konkreten Bedürfnisse des Bezirks zugeschnitten ist.

Bezirkshauptfrau Bettina Heinricher

Erfolge in der Iselregion hätten gezeigt, wie sehr dieses Programm zur Stärkung beitragen kann. Gemeinden und die heimische Wirtschaft arbeiten eng zusammen, wie Bezirkshauptfrau und Vorsitzende des Gremiums, Bettina Heinricher, erläutert: „So entsteht ein Programm, das auf die konkreten Bedürfnisse des Bezirks zugeschnitten ist.“

Ein besonderer Stellenwert soll der Bildung und Ausbildung zukommen. Durch gezielte Maßnahmen will man Qualifikationen vor Ort stärken und Osttirolern die besten Chancen auf zukunftsorientierte Arbeitsplätze ermöglichen. Das Programm wird bis zum Frühjahr 2026 erarbeitet. Begleitet wird dies von externen Fachleuten.

Porträt von Martin Oberbichler
Martin Oberbichler
Loading...
00:00 / 00:00
Abspielen
Schließen
Aufklappen
kein Artikelbild
Loading...
Vorige 10 Sekunden
Zum Vorigen Wechseln
Abspielen
Zum Nächsten Wechseln
Nächste 10 Sekunden
00:00
00:00
1.0x Geschwindigkeit
Loading
Kommentare
Eingeloggt als 
Nicht der richtige User? Logout

Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

Tirol

krone.tv

In der Nacht auf Freitag sind in Schleswig-Holstein Drohnen gesichtet worden. Nun hat sich der ...
Das plant Deutschland
Dobrindt: „Sichtungen von Drohnen ernst nehmen“
Herbert Kickl wurde mit knapp 97 Prozent wieder zum FPÖ-Parteichef gewählt.
Ticker zum Nachlesen
FPÖ: Kickl mit 96,94% als Parteiobmann bestätigt
Von links: Der türkische Präsident Recep Tayyip Erdogan und US-Präsident Donald Trump haben sich ...
Trotz Konfliktpunkten
Trump: Erdogan leistet „hervorragende Arbeit“
Mobilität im Wandel
E-Mobility: Ist Europa fit für die Zukunft?
Neben den Stelzen wird der Kirchturm auch durch eine Stahlröhrenkonstruktion stabilisiert.
Wegen Bauprojekt
Im Zentrum Londons „schwebt“ plötzlich eine Kirche
Newsletter
Top-3

Gelesen

Kommentiert
Gericht
Fall Anna (12): Freisprüche für alle Angeklagten
124.305 mal gelesen
Angeklagte am ersten Prozesstag.
Steiermark
„Viele haben uns angerufen und mit uns geweint“
111.594 mal gelesen
Evelin und Josef Grünwald haben Doris (re.) adoptiert. Dies wurde notwendig, als 2012 ans Licht ...
Steiermark
Als Babys vertauscht, nach 35 Jahren gefunden
110.037 mal gelesen
Jessica (links) und Doris haben sich gefunden. Die „Krone“ kennt ihre Geschichte. 
Gericht
Fall Anna (12): Freisprüche für alle Angeklagten
3244 mal kommentiert
Angeklagte am ersten Prozesstag.
Innenpolitik
FPÖ: Kickl mit 96,94% als Parteiobmann bestätigt
2762 mal kommentiert
Herbert Kickl wurde mit knapp 97 Prozent wieder zum FPÖ-Parteichef gewählt.
Außenpolitik
Meinl-Reisinger mit emotionaler Rede vor UNO
1291 mal kommentiert
Beate Meinl-Reisinger
Newsletter
ALLE NEWSLETTER
Kostenlose Spiele
Spiel: Solitär
Solitär
Spiel: Kreuzworträtsel
Kreuzworträtsel
Spiel: Mahjong
Mahjong
Spiel: Bubbles Shooter
Bubbles Shooter
Spiel: Exchange
Exchange
Spiel: Sudoku
Sudoku
Spiel: Snake
Snake
Vorteilswelt

Magazine der Kronen Zeitung

Alle Magazine
Abo-Service
Vorteilswelt
ePaper
Gewinnspiele
Community
Immosuche
Jobsuche
Bazar
  • Wien
  • Niederösterreich
  • Burgenland
  • Oberösterreich
  • Kärnten
  • Steiermark
  • Salzburg
  • Tirol
  • Vorarlberg
Kontakt
Karriere
Werbung
AGB / ANB
Datenschutz & Cookies
Offenlegung
Impressum
© Krone Multimedia GmbH & Co KG 2025 Muthgasse 2, 1190 Wien
Folgen Sie uns auf