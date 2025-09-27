Mehrere Millionen für Lebensqualität und Wachstum

Innovation und Wachstum, Tourismus und Regionalität und umwelt- und energiebezogene Maßnahmen – diese Handlungsfelder stehen im kommenden Jahrzehnt in Osttirol im Fokus. Damit das gelingt, wurde der Startschuss für die Erarbeitung des Regionalwirtschaftlichen Programms (RWP) gegeben. Konkret bedeutet das, dass ab 1. Juli 2026 dem Bezirk Lienz ein strategisches Instrument zur Verfügung steht, das bis 2036 läuft und jährlich zwei Millionen Euro an Landesmitteln für regionale Projekte vorsieht.