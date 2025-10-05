Mit Gartenschlauch und Feuerlöscher Brand bekämpft

Bei Flämmarbeiten auf dem Hausdach entdeckten am Samstag ein 26- und ein 19-Jähriger ein Feuer, das im Bereich der Dämmung ausgebrochen war. Bei den Löscharbeiten verletzte sich einer der beiden, die alarmierte Feuerwehr brachte den Brand schließlich unter Kontrolle.
Am Samstag gegen 13.30 Uhr waren ein 26-jähriger sowie ein 19-jähriger Österreicher auf dem Dach eines Wohnhauses in Pertisau am Achensee (Tirol) mit Flämmarbeiten beschäftigt.
Gartenschlauch und Feuerlöscher
Kurz vor Abschluss der Arbeiten bemerkte der 19-Jährige plötzlich eine Rauchentwicklung im Bereich der Dämmung, woraufhin er und der 26-Jährige unverzüglich erste Löschmaßnahmen mittels Feuerlöscher und Gartenschlauch vornahmen und den Brand eindämmen konnten.
Einsatz von Wärmebildkamera
Kräfte der verständigten Feuerwehr führten Nachlöscharbeiten und eine umfassende Kontrolle des Dachstuhls mittels Wärmebildkamera durch. Der 26-Jährige verletzte sich durch die Löschmaßnahmen leicht und musste mittels Rettungsdienst zu einer nahegelegenen Arztpraxis gebracht werden.
Am Gebäude entstand Sachschaden in noch unbekannter Höhe. Im Einsatz standen die Freiwilligen Feuerwehren Pertisau und Eben am Achensee, der Rettungsdienst sowie eine Streife der Polizeiinspektion Jenbach.
