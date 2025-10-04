Vorteilswelt
Tragedy on the highway

Car plunged into the Inn: major operation, highway closed

Nachrichten
04.10.2025 15:17
A first picture of the scene of the accident.
A first picture of the scene of the accident.(Bild: Birbaumer Christof)

A major operation is underway in Hall in Tyrol: according to initial information, a vehicle has crashed into the Inn at the Hall-West highway exit. The Inntal highway in the direction of Arlberg has been closed. The occupant of the car is believed to have suffered fatal injuries, as the "Krone" newspaper has learned.

The accident is said to have occurred shortly before 3 pm. A car apparently crashed into the river near the Hall-West highway exit. The Inntalautobahn in the direction of Oberland was closed. Pictures from Asfinag webcams show that a long traffic jam has formed in the meantime.

A first picture of the accident scene.
A first picture of the accident scene.(Bild: Birbaumer Christof)
The Inntal highway in the direction of Arlberg is closed for the time being.
The Inntal highway in the direction of Arlberg is closed for the time being.(Bild: Asfinag (Webcam))

Major operation with water rescue, helicopters and co.
A large-scale operation is underway. One person is believed to have been in the car. The driver died in the accident. Further information on the exact course of events is not yet known.

A large contingent of emergency services was quickly on the scene.
A large contingent of emergency services was quickly on the scene.(Bild: Birbaumer Christof)

In addition to the police, ambulance service and fire department, water rescue and a helicopter also arrived at the scene of the accident.

The Tyrol control center sent out the accident alert "accident in water" at around 2.50 pm.

More to come shortly!

This article has been automatically translated,
read the original article here.

Porträt von Hubert Rauth
Hubert Rauth
Porträt von Peter Freiberger
Peter Freiberger
