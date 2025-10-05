Vorteilswelt
Umzug nach Klagenfurt

Neue Zentrale! Für alle, die durchs Feuer gehen

Kärnten
05.10.2025 18:00
Andreas Rumpold versorgt die Feuerwehren nun auch aus Klagenfurt.
Andreas Rumpold versorgt die Feuerwehren nun auch aus Klagenfurt.(Bild: Tragner Christian)

Feuerwehrkräfte sind als Ersthelfer bei verschiedensten Notfällen enorm wichtig im Leben, die nötige Ausrüstung können die Wehren jetzt auch in Klagenfurt kaufen. Andreas Rumpold ist mit seinem Geschäft von Poggersdorf in die Landeshauptstadt gezogen. In Kärnten gibt es 24.000 Feuerwehrleute.

0 Kommentare

In der Durchlaßstraße 42 in Klagenfurt war bei der Eröffnung des neuen Geschäfts viel los, Josef und sein Sohn Andreas ließen im Hof neun Standln aufbauen, wo von Helmen abwärts alles ausgestellt war. Mit einer Hausmesse wurde alles eingeweiht. „Das sind unsere Lieferanten“, sagt Josef Rumpold, der mit seinem Unternehmen seit 1992 in Poggersdorf beheimatet war.

„Ich war selbst Feuerwehrmann, habe das Geschäft im Jahr 2020 an meinen Sohn Andreas übergeben. Wir sind Feuerwehrausstatter. Unser Sortiment an Ausrüstung umfasst alles, was Feuerwehrleute für ihre Einsätze benötigen.“ Das Motto der Rumpolds lautet: „Für alle, die durchs Feuer gehen.“

24.000 Feuerwehrleute in Kärnten
In Kärnten gibt es insgesamt 24.000 Feuerwehrleute, darunter sind rund 1800 Jugendliche und 1000 Damen. „Eine Uniform kostet 800 bis 900 Euro. Die Feuerwehrleute kriegen sie im Normalfall zur Verfügung gestellt. Heuer brauchen alle eine neue Wäsche, denn als letztes Bundesland Österreichs stellt auch Kärnten bei der Einsatzbekleidung von grün auf blau um“, erzählt Andreas. „Zwei Drittel der Ausgaben werden gefördert.“ Tausende Bestellungen gingen schon ein, „unser Lieferant ist aus Sittersdorf.“

Alles für den Mann: Auch Uniformen kann man kaufen.
Alles für den Mann: Auch Uniformen kann man kaufen.(Bild: Tragner Christian)
Auch Jung-Feuerwehrmänner und Feuerwehrfrauen finden die richtige Ausrüstung.
Auch Jung-Feuerwehrmänner und Feuerwehrfrauen finden die richtige Ausrüstung.(Bild: Tragner Christian)

Das Unternehmen ist tief in Kärnten verwurzelt. „Wir schätzen es sehr, dass unsere Feuerwehren bewusst regional einkaufen. Wir legen großen Wert darauf, Produkte in Kärnten und Österreich zu produzieren und einzukaufen“, sagt Seniorchef Josef Rumpold. „Mit unserem neuen Geschäft beginnt eine neue Phase. Wir wollen noch näher und partnerschaftlicher bei den Feuerwehren sein.“

Ausrüstung muss leichter, sicherer und innovativer werden
Seit über drei Jahrzehnten schenken die Wehren in Kärnten der Familie Rumpold ihr Vertrauen. „Mit unserem modernisierten Geschäft in Klagenfurt haben wir einen Meilenstein gesetzt. Ziel ist es, den Feuerwehren eine moderne Anlaufstelle zu bieten, um Beratung und Produkte noch näher und schneller verfügbar zu machen. Die Ausrüstung muss leichter, sicherer und innovativer werden. Im neuen Schauraum kann man innovativste Produkte wie Helme, Handschuhe, Hochwasserschutzpumpen, Waldbrandpakete oder Notstromgeneratoren kennenlernen“, meint Andreas Rumpold.

Porträt von Christian Tragner
Christian Tragner
Kärnten

