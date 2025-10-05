Neue Zentrale! Für alle, die durchs Feuer gehen

Ausrüstung muss leichter, sicherer und innovativer werden

Seit über drei Jahrzehnten schenken die Wehren in Kärnten der Familie Rumpold ihr Vertrauen. „Mit unserem modernisierten Geschäft in Klagenfurt haben wir einen Meilenstein gesetzt. Ziel ist es, den Feuerwehren eine moderne Anlaufstelle zu bieten, um Beratung und Produkte noch näher und schneller verfügbar zu machen. Die Ausrüstung muss leichter, sicherer und innovativer werden. Im neuen Schauraum kann man innovativste Produkte wie Helme, Handschuhe, Hochwasserschutzpumpen, Waldbrandpakete oder Notstromgeneratoren kennenlernen“, meint Andreas Rumpold.