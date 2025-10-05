Mit Pkw gegen Mofa-Lenkerin: Fahrerflucht

Einen Unfall verursacht hat der Lenker eines schwarzen Pkw in Althofen. Ohne anzuhalten und Nachschau zu halten, ob es der Lenkerin eines Mofas gut geht, setzte der Unbekannte eine Fahrt fort. Die 17-Jährige wurde verletzt.
Sonntagmorgen war die 17-jährige Mofa-Lenkerin aus dem Bezirk St. Veit in Althofen unterwegs.
In einer Linkskurve am Moorweg kam ihr ein schwarzer Pkw auf ihrer Fahrbahnseite entgegen und stieß gegen das Mofa. „Dabei kam die Jugendliche zu Sturz und wurde verletzt“, erzählt ein Polizist.
Doch der unbekannte Fahrer setzte seine Fahrt einfach fort. „Die 17-Jährige konnte weder das Kennzeichen noch die genaue Fahrzeugtype erkennen. Sie begab sich im Laufe des Vormittags selbständig in das Krankenhaus Friesach“, so der Polizist weiter.
Nun bittet die Polizei um Mithilfe. „Personen, die Beobachtungen zum Unfallgeschehen gemacht haben oder Hinweise zum flüchtigen Fahrzeug geben können, sowie der Lenker des unfallbeteiligten PKW selbst, werden ersucht, sich bei der Polizeiinspektion Althofen unter der Telefonnummer 059133/2129 zu melden.“
