Nagelbretter und Bank quer über Bike-Areal gelegt

Das ist wohl mehr als gefährlich: Mutwillig wurden in der Bike-Area in Obermillstatt Nagelbretter, Steine und Bänke verteilt. Die Gegenstände wurden direkt auf die Bahn gelegt.
„Ich habe ein paar Runden gedreht. Beim Überspringen der ersten Jumps kam dann der Schock in der Luft – im Landebereich lagen da plötzlich das Brett und die Steine“, erzählt Radprofi Stefan Müller.
Er konnte sich glücklicherweise noch selbst retten und ausweichen. „Aber auch nur deshalb, weil ich jahrelange Erfahrung habe. Hier fahren und üben regelmäßig Kinder und Jugendliche!“, ärgert sich der Radsportler über diesen gefährlichen Vandalenakt.
Täter gefilmt
Der Täter wurde bei seiner sinnbefreiten Tat übrigens gefilmt und angezeigt. „Nun hat er die Chance, sich bei uns zu melden!“, sagt Müller.
Kommentare
Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.
User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.