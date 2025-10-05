Vorteilswelt
Vandalenakt

Nagelbretter und Bank quer über Bike-Areal gelegt

Kärnten
05.10.2025 19:04
Ein Brett mit Nägeln wurde quer über die Bahn in einem Bike-Parcours gelegt.
Ein Brett mit Nägeln wurde quer über die Bahn in einem Bike-Parcours gelegt.(Bild: Stefan Müller)

Das ist wohl mehr als gefährlich: Mutwillig wurden in der Bike-Area in Obermillstatt Nagelbretter, Steine und Bänke verteilt. Die Gegenstände wurden direkt auf die Bahn gelegt. 

„Ich habe ein paar Runden gedreht. Beim Überspringen der ersten Jumps kam dann der Schock in der Luft – im Landebereich lagen da plötzlich das Brett und die Steine“, erzählt Radprofi Stefan Müller.

Er konnte sich glücklicherweise noch selbst retten und ausweichen. „Aber auch nur deshalb, weil ich jahrelange Erfahrung habe. Hier fahren und üben regelmäßig Kinder und Jugendliche!“, ärgert sich der Radsportler über diesen gefährlichen Vandalenakt.

Auch eine kaputte Bank wurde quer auf die Bahn gelegt.
Auch eine kaputte Bank wurde quer auf die Bahn gelegt.(Bild: Stefan Müller)
Der Täter verwendete auch Steine, um Biker zu behindern.
Der Täter verwendete auch Steine, um Biker zu behindern.(Bild: Stefan Müller)

Täter gefilmt
Der Täter wurde bei seiner sinnbefreiten Tat übrigens gefilmt und angezeigt. „Nun hat er die Chance, sich bei uns zu melden!“, sagt Müller.

Elisa Aschbacher
Elisa Aschbacher
Folgen Sie uns auf