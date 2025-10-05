Steirerball: Das Grüne Herz lädt in die Hofburg

2026 ist das Thermen- und Vulkanland Gastregion beim traditionellen Ball und bringt das echte „Steirer-Gfühl“ in die Bundeshauptstadt. „Alle Partner, die eng mit uns zusammenarbeiten, fiebern schon mit uns mit“, schildert Sonja Skalnik, Präsidentin des Tourismusverbands. Schon jetzt sind Busse, die Besucher aus der Region in die Hofburg chauffieren, fix gebucht. Das ist aber erst der Anfang: „Die Nachfrage ist riesig – alle wollen beim Steirerball dabei sein“, sagt Christian Contola, Geschäftsführer des Tourismusverbands Thermen- und Vulkanland.