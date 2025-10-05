Vorteilswelt
Am 9. Jänner in Wien

Steirerball: Das Grüne Herz lädt in die Hofburg

Steiermark
05.10.2025 07:59
Veronika Kollmanitsch (Tourismusregion Thermen- und Vulkanland), Ballveranstalter und Obmann des ...
Veronika Kollmanitsch (Tourismusregion Thermen- und Vulkanland), Ballveranstalter und Obmann des Vereins „Steirer in Wien“ Andreas Zakostelsky, „Krone“ Chefredakteur Klaus Herrmann und Präsidentin des Tourismusverbands Thermen- und Vulkanland Sonja Skalnik (v.l.) freuen sich auf den Steirerball.(Bild: Jauschowetz Christian)

Endlich ist es wieder so weit! Der Verein der Steirer lädt am 9. Jänner zum alljährlichen Steirerball in die Bundeshauptstadt. Diesmal ist das Thermen- und Vulkanland Gastregion des Balls. Vergünstigte Tickets gibt es noch bis 10. Oktober.

Packen Sie die Tanzschuhe aus: Denn am 9. Jänner heißt es in der Wiener Hofburg wieder „Grias di beim Steirerball!“ Und eines ist dabei fix: Auch diesmal erwartet die Gäste wieder ein Abend voller Musik, Tanz und Stimmung.

2026 ist das Thermen- und Vulkanland Gastregion beim traditionellen Ball und bringt das echte „Steirer-Gfühl“ in die Bundeshauptstadt. „Alle Partner, die eng mit uns zusammenarbeiten, fiebern schon mit uns mit“, schildert Sonja Skalnik, Präsidentin des Tourismusverbands. Schon jetzt sind Busse, die Besucher aus der Region in die Hofburg chauffieren, fix gebucht. Das ist aber erst der Anfang: „Die Nachfrage ist riesig – alle wollen beim Steirerball dabei sein“, sagt Christian Contola, Geschäftsführer des Tourismusverbands Thermen- und Vulkanland.

Dass die Vorfreude aber bereits in der ganzen Steiermark groß ist, zeigte sich bereits beim Vortanzen in Graz, wo junge Tanzpaare ihr Können vor einer Jury rund um Tanzlehrerin Claudia Eichler unter Beweis stellten.

Beim Ball 2025 waren auch die Stoakogler dabei.
Beim Ball 2025 waren auch die Stoakogler dabei.(Bild: Jauschowetz Christian)

Musik, Genuss und steirische Schmankerl
Der Steirerball wird sich auch in der nächsten Auflage wieder von seiner besten Seite präsentieren. Da darf natürlich auch der Faktor Musik nicht zu kurz kommen: Neben fünf Ensembles und der Fehringer Blasmusik sorgt die Coverband „Grenzenlos“ mit ihrem legendären STS-Programm für Stimmung. Die Tanzfläche zum Beben bringt außerdem DJ „Austria Vinyl“.

Mit Köstlichkeiten von Buschenschank-Schmankerln und Zotter-Schokolade bis hin zu Vulkano-Schinken bieten sich den Gästen auch kulinarische Highlights aus dem Grünen Herzen Österreichs.

Wer dabei sein will, sollte sich rasch sein Ticket sichern: unter www.steirerball.com gibt's Karten zum Frühbucherpreis.

