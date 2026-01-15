Feuerwehreinsatz: Oldtimer ging in Flammen auf

„Man tut alles dafür, damit das nicht passiert“
Egger im Interview:
Brandeinsatz in der Nacht auf Donnerstag in der Steiermark: Ein abgestellter Oldtimer fing aus unbekannten Gründen Feuer, 42 Kräfte waren zur Stelle.
In der Nacht auf Donnerstag waren die Wehren aus Apfelberg und Knittelfeld gefordert. Vor einem Firmengebäude ging gegen 2 Uhr ein Oldtimer in Flammen auf. 42 Kräfte eilten zum Einsatzort.
Unter dem Einsatz von schwerem Atemschutz gelang es den Feuerwehrleuten rasch, den in Vollbrand stehenden Pkw zu löschen und die in der Nähe gelagerten Gasflaschen in Sicherheit zu bringen. Verletzt wurde zum Glück niemand.
Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.
User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.