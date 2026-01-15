„Die Bedingungen am Berg sind gerade suboptimal“

Das aktuelle Wetter sorgt für schwierige Bedingungen in den Bergen. Einem 61-Jährigen wurde das zum Verhängnis. Der Alkovener war trotz guter Ausrüstung nahe dem Traunstein in Oberösterreich rund 200 bis 250 Meter in den Tod gestürzt.
„Er muss durch eine steile Rinne unterhalb des Gipfels abgestürzt, und rund 200 bis 250 Meter gefallen sein. Es gab leider keine Rettung mehr“, sagt Stefan Oberkalmsteiner von der Bergrettung Gmunden. Schon am Dienstag war Josef P. (61) aus Alkoven auf den Kleinen Schönberg, einen Nachbarn des Traunsteins, geklettert.
Sein Bruder alarmierte am Mittwoch die Polizei, weil der Mann nicht heimgekehrt und auch telefonisch nicht erreichbar war. Die Bergretter fanden nur mehr den leblosen Körper, der via Helikopter geborgen wurde.
Gut ausgerüstet
„Aufgrund der Handyortung wussten wir, dass er im vorderen Bereich ist. Er war nicht leicht zu sehen, weil er dunkle Kleidung trug. Er war zwar gut ausgerüstet und trug Bergschuhe, aber die Bedingungen sind suboptimal. Es hat sehr viel geschneit und dann draufgeregnet. Das war auch für uns nicht ungefährlich“, schildert der Chef der Bergrettung Gmunden weiter.
Im Schatten sei es eisig, in der Sonne dagegen rutschig und schmierig gewesen. Um nicht abzustürzen, verwendeten die 15 Bergretter Grödel – quasi mit Spikes versehene Schneeketten für Schuhe. Insgesamt dauerte der Einsatz rund drei Stunden.
Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.
User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.