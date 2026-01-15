Ilzer „chippt“ Vertragsfrage weiter an Schicker

Mit Hoffenheim in die Champions League?

Kramaric selbst versucht das Thema locker anzugehen und erklärte nach dem Spiel: „Es ist noch keine Zeit, darüber zu reden. Ich will heute einfach diesen Tag genießen.“ Immerhin ist er mit seinen Hoffenheimern derzeit in einer bestechenden Saison. Wurde in der vergangenen Saison gerade so die Liga gehalten, träumt man mittlerweile schon heimlich von der Champions League.