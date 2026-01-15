Vorteilswelt
Wie geht es weiter?

Ilzer „chippt“ Vertragsfrage weiter an Schicker

Deutsche Bundesliga
15.01.2026 18:35
Werden Christian Ilzer und Andreas Schicker auch weiterhin auf die Dienste von Vereinslegende ...
Werden Christian Ilzer und Andreas Schicker auch weiterhin auf die Dienste von Vereinslegende Andrej Kramaric bauen?(Bild: AFP/APA/dpa/Uwe Anspach/Daniel ROLAND)
Porträt von krone Sport
Von krone Sport

Nach dem Galaauftritt gegen Gladbach am Mittwoch (5:1) hat Hoffenheim-Ikone Andrej Kramaric gute Argumente für eine Verlängerung seines im Sommer auslaufenden Vertrags gesammelt. TSG-Trainer Christian Ilzer möchte sich in dieser Causa aber nicht in die Karten schauen lassen und verweist gleich auf Andreas Schicker. 

Für Fußball-Tradition steht die TSG Hoffenheim ja nicht unbedingt. Umso wichtiger ist für den Verein eine Figur wie Andrej Kramaric. Der Offensivspieler streift sich bereits seit zehn Jahren das Trikot des Vereins über und hat sich in dieser Zeit zur absoluten Klub-Legende entwickelt.

Andrej Kramaric
Andrej Kramaric(Bild: AFP/APA/Daniel ROLAND)

Wie wichtig er für das Team von Christian Ilzer nach wie vor ist, hat er gegen Gladbach eindrucksvoll unter Beweis gestellt. Immerhin erzielte der Kroate gleich drei Tore. Im Sommer läuft sein Vertrag in Hoffenheim allerdings aus. Ob er verlängert wird, steht derzeit aber noch in den Sternen. 

Mit Hoffenheim in die Champions League?
Kramaric selbst versucht das Thema locker anzugehen und erklärte nach dem Spiel: „Es ist noch keine Zeit, darüber zu reden. Ich will heute einfach diesen Tag genießen.“ Immerhin ist er mit seinen Hoffenheimern derzeit in einer bestechenden Saison. Wurde in der vergangenen Saison gerade so die Liga gehalten, träumt man mittlerweile schon heimlich von der Champions League. 

Dort für die TSG aufzulaufen, wäre für Legende Kramaric natürlich ein Traum. Wie steht Trainer Ilzer dazu: „Diese Frage chippe ich volley weiter an Andreas Schicker“, so der ehemalige Sturm-Coach. Wie die „Bild“ berichtet, soll der Sportchef in den kommenden Tagen tatsächlich entscheidende Gespräche mit Kramaric führen, die entscheiden, ob der 34-Jährige weiter im Verein bleibt. 

Wie geht es weiter?
Ilzer „chippt“ Vertragsfrage weiter an Schicker
