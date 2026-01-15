„Anti-Handball“-Sager: Das sagen die zwei Fanlager

Der deutsche Handball-Nationalteam-Torhüter Andi Wolff sorgt am Dienstag in einem Interview für zusätzlichen Zündstoff. Er spricht beim österreichischen Spiel von „Anti-Handball“ und einer destruktiven Herangehensweise, die mit sehr viel Geduld zu bekämpfen ist. Österreichische und deutsche Fans nehmen vor dem Auftaktspiel im dänischen Herning Bezug auf die verbale Offensive des Keepers.