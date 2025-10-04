Baustellen: „Verzögerungen kosten uns Millionen“

Darin wird auf die Frage nach den Gründen für die Verzögerung auf viele Genehmigungsverfahren verwiesen und – sehr allgemein – auf Zusammenhänge mit anderen Vorhaben in Österreich. Für Oberhofer ist bewiesen: Gewessler habe den Umbau der Auffahrt und die Sanierung der Sillbrücke lange blockiert, weil sie dadurch mehr Verkehr sah. „In Wahrheit ist es aber ein Sicherheitsprojekt, das in der Folge aufwändig umgeplant werden musste – das hat Millionen gekostet und sieben Jahre Verzögerung verursacht“, spricht der Tiroler Abgeordnete von direktem Schaden für die Bevölkerung: „mehr Stau, mehr Lärm, mehr Abgase, höhere Kosten“.