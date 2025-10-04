Probealarm: Wären Sie im Ernstfall vorbereitet?

Am Samstag heulen in Österreich zwischen 12:00 und 12:45 Uhr die Sirenen. Beim Probealarm wird nicht nur die Technik geprüft, der Bevölkerung sollen auch die unterschiedlichen Signale ins Gedächtnis gerufen werden. Können Sie die verschiedenen Sirenensignale zuordnen? Wie gut sind Sie auf den Ernstfall vorbereitet?
Wie gut kennen Sie die unterschiedlichen Sirenensignale? Was halten Sie vom AT-Alert über das Handy? Für welchen Ernstfall sind Sie gewappnet? Bei welchen Szenarien hätten Sie ernsthafte Probleme? Wo informieren Sie sich über das empfohlene Vorgehen? Erzählen Sie es uns in den Kommentaren und diskutieren Sie mit!
